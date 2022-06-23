英皇系公布截至3月底止的全年業績，英皇國際（0163）全年虧損收窄至近4.7億元，派末期股息1.6仙，按年增加33.3%。英皇娛樂（0296）則虧損擴大至近5.3億元。英皇國際今日收報0.81元，升1.25%；英皇娛樂收報0.54元，無升跌。
英皇國際全年虧損收窄至4.69億元，去年同期虧損7.67億元；每股虧損0.13元；派末期股息1.6仙，去年同期派1.2仙。投資物業公允值虧損由去年同期的12.11億元，收窄至4.89億元。
期內，總收入按年增長76.85%至23.29億元，其中物業銷售收入飈升11.47倍至10.25億元，旗下樓盤半山捌號及畔海的銷售收入貢獻，佔總收入44%；租金收入升0.6%至9.04億元。全年核心溢利按年升16.4%至3227.9萬元。
截至3月底止，半山捌號的63個單位已訂立銷售合約，平均售價為每平方呎3萬元以上，大部分銷售金額已於年內確認，36個餘下單位可供銷售。畔海的4幢餘下洋房可供推出市場。另外，還有5個重建項目計劃於2023年或之後完工，所提供之總樓面面積合共約26.9萬平方呎。
受公允價值虧損及減值虧損大幅增加影響，英皇娛樂全年虧損擴大至5.28億元，去年同期虧損1.78億元；每股虧損0.44元；不派末期股息。
期內，總收入按年增長37.78%至4.16億元。酒店及服務式公寓收入增加67.3%至1.55億元。由於娛樂及消費氣氛逐步改善，博彩收入增加24.6%至2.6億元；中場收入增長29.71%至1.79億元，貴賓廳收入增長16.91%至6500萬元。
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