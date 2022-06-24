期內新增18個城鎮管道燃氣項目，累計共取得660個擁有專營權的管道燃氣項目，並擁有32個天然氣長輸管道、533座壓縮╱液化天然氣汽車加氣站、一個煤層氣開發項目及106個液化石油氣分銷項目。

期內，新接駁2,762戶工業用戶及31,200戶商業用戶。截至3月底集團累計接駁19,808戶工業用戶及297,664戶商業用戶，分別較去年同期增長約16.2%和11.7%。

截至3月底，累計擁有CNG/LNG車船用加氣站533座，未來將逐步把部分加氣站轉變為「油電為主、氣氫為輔」的多能混合站。

中國燃氣收報11.68元，升3.36%。

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