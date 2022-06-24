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據報馬雲現身西班牙馬略卡島打高爾夫球

隨阿里巴巴（9988）系內螞蟻集團的IPO計劃再吹暖風，據報創辦人馬雲近日現身西班牙的馬略卡島（Mallorca）度假。當地媒體《馬略卡島日報》（Majorca Daily Bulletin）報道，馬雲身穿白色緊身上衣、頭戴著白色鴨舌帽，在馬略卡島打高爾夫球。而馬雲去年10月豪擲2億美元（約15.6億港元）購買的超級遊艇「禪」（Zen），目前亦停泊在馬略卡島海岸邊。

自2020年螞蟻滬港上市雙雙被叫暫停，阿里創辦人馬雲行蹤一直備受關注；市場一度傳出馬雲被「禁止出境」的消息，在內地亦只能有限度活動。2021年10月，《東周刊》就報道馬雲在香港短暫停留後，已轉赴西班牙與其富豪朋友度假。當馬雲抵達西班牙後，即登上一艘價值16億元的超級遊艇出海，從西班牙東部的伊維薩島啟航。

事實上，馬雲去年10月到西班牙考察農業及環境科技技術工作時，就已經被外媒捕獲在馬略卡島打高爾夫的蹤跡。馬略卡島是西班牙巴利亞利群島的最大島嶼，位於西地中海，是著名的旅遊點和觀鳥去處，被稱為「歐洲人的後花園」、「地中海的樂園」。另據媒體此前介紹，「禪」是歷時4年完成打造，共有五層，遊艇長88米，可容納16名客人和25名船員。

阿里巴巴今天收報113.9元，升5.46%。