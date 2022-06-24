今次夾層融資包含多項擔保，包括雅居樂簽立擔保，並以柏架山道2至16號的地皮、英皇道992至998號的地皮需簽立二級按揭等。

楊世杭為本港培新集團主席，王聰德則為晉安實業（2292）創辦人。

根據夾層融資協議，若雅居樂之後持續有違約事件發生，包括債務人未付款、交叉違約，夾層貸款人可選擇將夾層貸款轉換為借款人的所有已發行股份。在行使選擇權後，借款人將促使借款人的所有已發行股份及任何借款人結欠公司的貸款於轉換日期轉交予夾層貸款人。於完成轉交後，夾層貸款人將促使解除集團根據優先融資授予的擔保及所有其他抵押。

上述的兩項物業柏架山道2至16號的地皮，地盤面積約24,210平方呎；英皇道992至998號的地皮地盤面積約10,000平方呎，兩物業擬發展為兩幢約有600個單位的住宅樓宇。雅居樂正向香港政府申請原址換地，以發展該物業。

雅居樂指，夾層貸款將用於撥支集團，包括借款人的一般營運資金，以及為集團的現有債務進行再融資。集團指，當前中國物業發展行業當前的經營環境，並考慮到目前的市場狀況，相信夾層貸款可為集團提供中期資金，有助於集團滿足其發展物業項目的營運資金需求。

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