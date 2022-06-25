美國通脹預期降溫，隔晚三大指數反彈，道指高開169點後走勢向上，全日上升2.7%或823點，報31500點。納指升3.3%，報11607點，標指升3.1%，報3911點。標普11個板塊全線上揚，當中以材料及通信服務升逾3.9%最多，金融、非必需消費品、科技、工業4個板塊也升逾3%。總結全周，道指反彈逾半成，納指也漲7.5%；標指升6.5%，是4周以來第一次錄得單周升幅，均結束3周連跌。