美國通脹預期降溫，隔晚三大指數反彈，道指高開169點後走勢向上，全日上升2.7%或823點，報31500點。納指升3.3%，報11607點，標指升3.1%，報3911點。標普11個板塊全線上揚，當中以材料及通信服務升逾3.9%最多，金融、非必需消費品、科技、工業4個板塊也升逾3%。總結全周，道指反彈逾半成，納指也漲7.5%；標指升6.5%，是4周以來第一次錄得單周升幅，均結束3周連跌。
多隻科技股做好，META（美：META）飈7.2%，Google母企Alphabet（美：GOOG）和Netflix（美：NFLX）均升半成，亞馬遜（美：AMZN）升3.6%，蘋果（美：AAPL）升2.5%。中概股向上，金山雲（美：KC）升一成，小鵬汽車（美：XPEV）升逾7%；包括主要中概科技股的納斯達克金龍中國指數升4%。
國際油價回升，布蘭特期油升2.9%，收報每桶113.19美元，不過全周下跌5.47%。標指能源股ETF（美：XLE）昨升1.3%，不過全周跌6.9%，為唯一下跌的標指行業ETF。
股市氣氛好轉，刺激虛擬貨幣回暖。按交易平台Coindesk報價，比特幣（Bitcoin）報約21450美元，近24小時升逾3%，以太幣（ETH）升8.3%，報約1227美元。
ADR港股比例指數升0.38%，報21803點。匯豐控股（0005）ADR折合報51.85港元，較港股高收2.1%，阿里巴巴（9988）ADR折合報115.4港元，較港股高收1.3%。恒指夜期收報21781點，上升2.09%，高水62點。