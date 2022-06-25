BIS的公布指人民幣流動性安排旨在為參與此安排的中央銀行提供流動性支持。這些央行可以在未來市場波動時尋求此安排項下的資金支持。每個參與的中央銀行須認繳不低於150億元人民幣或等值美元的人民幣或美元儲備，存放在國際清算銀行，形成一個儲備資金池。

該安排首批參加方主要是亞洲和太平洋地區的中央銀行，包括印尼中央銀行、馬來西亞中央銀行、香港金融管理局、新加坡金融管理局和智利中央銀行，以及中國人民銀行。這一儲備資金池安排能夠為參與的央行提供額外的流動性支持。這些中央銀行不僅可以在此安排項下提取其認繳的份額，而且還可以通過BIS運作的抵押流動性窗口借入額外資金。最高可借入的額外金額相當於該中央銀行在抵押流動性窗口所佔的份額。

香港金管局則稱欣然成爲首批參與該安排的亞太地區中央銀行之一。該安排將與BIS現有的流動資金安排起互補作用，在市場波動期間為參與央行提供額外的流動資金支援，有助促進金融穩定。