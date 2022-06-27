美股向上，港股ADR升83點或0.38%，報21803點，即月恒指夜期升185點，報21781點，夜期高水62點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.47%，折合報386.02元；阿里巴巴（9988）升1.32%，折合報115.4元；美團（3690）跌0.09%，折合報197.92元；匯控（0005）升2.07%，折合報51.85元；建行（0939）跌0.66%，折合報5.55元。
道期現跌0.384%；標期現跌0.39%；納期現跌0.37%。日股現升0.97%，韓股現升0.1%，澳股現升1.32%。
VIX指數隔晚跌6.26%或1.82點，報27.23點。
紐油現跌1.64%或1.77美元，報105.85美元；布油現跌1.48%或1.68美元，報111.44美元；金價現升0.1%或1.92美元，報1828.8美元；美國10年期債息現升0.06%或0.0019厘，報3.132厘。
多間公司公布業績，包括，包浩斯（0483）、經濟日報（0423）、L'OCCITANE（0973）、毛記葵涌（1716）等。
G7據報擬對俄羅斯石油價格設上限。留意油價油股。
嘉濤（2189）全年純利按年升24%至9890萬元。
易還財務（8079）全年虧損收窄至6432萬元。
先思行（0595）全年少賺14%至2.3億元，末期息4仙。
翠華（1314）全年虧損收窄至1.18億元，不派息。
優品360（2360）上年度核心純利1.1億，按年增1.2倍。
雅居樂（3383）以柏架山道及英皇道地皮作擔保，換9億夾層融資。
景福（0280）去年多賺逾倍末期息1.6仙，首披露失勞力士經銷權。
據報馬雲現身西班牙馬略卡島打高爾夫球。留意阿里（9988）。
耀才證券（1428）全年盈利跌20%。
周大福昨提全購佐丹奴（0709），David Webb：股東應拒絕。
蔚來（9866）高層回應汽車墜樓意外，指不會被「水軍」打倒。
大家樂（0341）籌認知障礙症患者捐款活動，每售出一個豬扒飯捐1元。
中燃（0384）全年少賺26%，末期息0.45元。
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