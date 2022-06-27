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港股ADR升83點 夜期高水62點 美期跌亞股升 毛記等業績

美股向上，港股ADR升83點或0.38%，報21803點，即月恒指夜期升185點，報21781點，夜期高水62點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.47%，折合報386.02元；阿里巴巴（9988）升1.32%，折合報115.4元；美團（3690）跌0.09%，折合報197.92元；匯控（0005）升2.07%，折合報51.85元；建行（0939）跌0.66%，折合報5.55元。

道期現跌0.384%；標期現跌0.39%；納期現跌0.37%。日股現升0.97%，韓股現升0.1%，澳股現升1.32%。

VIX指數隔晚跌6.26%或1.82點，報27.23點。

紐油現跌1.64%或1.77美元，報105.85美元；布油現跌1.48%或1.68美元，報111.44美元；金價現升0.1%或1.92美元，報1828.8美元；美國10年期債息現升0.06%或0.0019厘，報3.132厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，包浩斯（0483）、經濟日報（0423）、L'OCCITANE（0973）、毛記葵涌（1716）等。

G7據報擬對俄羅斯石油價格設上限。留意油價油股。

嘉濤（2189）全年純利按年升24%至9890萬元。

易還財務（8079）全年虧損收窄至6432萬元。

先思行（0595）全年少賺14%至2.3億元，末期息4仙。

翠華（1314）全年虧損收窄至1.18億元，不派息。

優品360（2360）上年度核心純利1.1億，按年增1.2倍。

雅居樂（3383）以柏架山道及英皇道地皮作擔保，換9億夾層融資。

景福（0280）去年多賺逾倍末期息1.6仙，首披露失勞力士經銷權。

據報馬雲現身西班牙馬略卡島打高爾夫球。留意阿里（9988）

耀才證券（1428）全年盈利跌20%。

周大福昨提全購佐丹奴（0709），David Webb：股東應拒絕。

蔚來（9866）高層回應汽車墜樓意外，指不會被「水軍」打倒。

大家樂（0341）籌認知障礙症患者捐款活動，每售出一個豬扒飯捐1元。

中燃（0384）全年少賺26%，末期息0.45元。

 

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