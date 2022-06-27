恒指今早高開257點或1.19%，報21976點，成交金額29億元；國指今早高開85點或1.13%，報7714點。恒生科技指數開市報4906點，升1.28%。
信義光能（0968）、信義玻璃（0868）、恒生（0011）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。
藍籌63隻升，2隻下跌，4隻無升跌。海底撈（6862）升3.99%，報16.7元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌4.42%，報12.54元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股25隻升，2隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報193.5元，升4.31%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報219元，跌2.32%。
恒指升穿100天線(21699.51點)。科指20天線(4636.9點)升穿100天線(4608.28點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，包浩斯（0483）無成交，報0.94元。經濟日報（0423）無成交，報1.18元。L'OCCITANE（0973）無成交，報24.1元。毛記葵涌（1716）無成交，報0.72元。
G7據報擬對俄羅斯石油價格設上限。中石油（0857）開市報3.7元，升0.82%；中海油（0883）開市報9.95元，升0.91%。
嘉濤（2189）全年純利按年升24%至9890萬元。無成交，報0.62元。
易還財務（8079）全年虧損收窄至6432萬元。無成交，報0.181元。
先思行（0595）全年少賺14%至2.3億元，末期息4仙。開市報0.54元，升1.89%。
翠華（1314）全年虧損收窄至1.18億元，不派息。無成交，報0.199元。
優品360（2360）上年度核心純利1.1億，按年增1.2倍。無成交，報1.89元。
雅居樂（3383）以柏架山道及英皇道地皮作擔保，換9億夾層融資。開市報3.08元，升0.98%。
景福（0280）去年多賺逾倍末期息1.6仙，首披露失勞力士經銷權。開市報0.44元，升2.33%。
據報馬雲現身西班牙馬略卡島打高爾夫球。阿里（9988）開市報117.3元，升2.99%。
耀才證券（1428）全年盈利跌20%。無成交，報1.44元。
周大福昨提全購佐丹奴（0709），David Webb：股東應拒絕。開市報1.87元，升0.54%。
蔚來（9866）高層回應汽車墜樓意外，指不會被「水軍」打倒。開市報193.8元，升2.81%。
大家樂（0341）籌認知障礙症患者捐款活動，每售出一個豬扒飯捐1元。無成交，報11.7元。
中燃（0384）全年少賺26%，末期息0.45元。開市報11.52元，跌1.37%。
破頂股包括，飛思達科技（1782）創52周高，見1.38元，開市報1.38元，升7.81%；保利協鑫（3800）創52周高，見3.79元，開市報3.79元，升1.34%。
2隻股份創上市新低，包括賞之味（8096）低見0.049元，開市報0.049元，跌9.26%；快狗打車（2246）低見16.22元，開市報16.22元，跌2.99%。
異動股
上升異動股，包括，HMVOD（8103）開市報0.86元，升11.69%；天立教育（1773）開市報1.11元，升8.82%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.38元，開市報1.38元，升7.81%；科濟藥業（2171）開市報17.42元，升6.87%；東方（0018）開市報0.74元，升5.71%；中國中藥（0570）開市報4.85元，升5.43%；洛陽玻璃（1108）開市報15.6元，升5.26%；佳兆業美好（2168）開市報4.8元，升5.03%；固生堂（2273）開市報36.9元，升4.83%；再鼎醫藥（9688）開市報27元，升4.65%。
下跌異動股，包括，馬鞍山鋼鐵（0323）開市報2.55元，跌13.27%；愛高集團（0328）開市報0.129元，跌9.79%；賞之味（8096）創上市新低，見0.049元，開市報0.049元，跌9.26%；金匯（8160）開市報0.084元，跌8.7%；中信銀行（0998）開市報3.46元，跌8.47%；中國再保險（1508）開市報0.67元，跌5.63%；粵海投資（0270）見52周低8.44元，開市報8.44元，跌4.74%；江山控股（0295）開市報0.042元，跌4.55%；信義光能（0968）開市報12.54元，跌4.42%。
其他報道
港股ADR升83點 夜期高水62點 美期跌亞股升 毛記等業績