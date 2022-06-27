美期亞股向上，港股在七一利好憧憬下，恒指曾升最多3.2%，創1個月最大升幅及近3個月高位，科指亦升穿5000點，創超過3個月高。恒指今早高開257點，高位升695點，低位升257點，半日高低波幅438點。