美期亞股向上，港股在七一利好憧憬下，恒指曾升最多3.2%，創1個月最大升幅及近3個月高位，科指亦升穿5000點，創超過3個月高。恒指今早高開257點，高位升695點，低位升257點，半日高低波幅438點。
恒指半日升684點或3.15%，報22403點，成交金額1027億元；國指升257點或3.38%，報7886點。恒生科技指數收報5122點，升5.74%。
信義光能（0968）、恒生（0011）、東方海外（0316）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。
藍籌65隻升，3隻下跌，1隻無升跌。小米（1810）升12.77%，收報13.78元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌2.59%，收報12.78元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報23.7元，升17.33%；跌幅最大的是理想（2015）收報158.5元，跌2.94%。
恒指升穿100天線(21703.77點)。科指20天線(4647.71點)升穿100天線(4610.44點)。
北水南下合計淨流入26.4億元，較上日減少11.99%，連續第13日流入，累計流入345.39億元，對上一次連續13日淨流入是5月25日。南水北上合計淨流入71.97億元人民幣，較上日減少25.16%，連續第3日流入，累計流入288.47億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，包浩斯（0483）收報0.95元，升1.06%。經濟日報（0423）收報1.23元，升4.24%。L'OCCITANE（0973）收報24.4元，升1.24%。毛記葵涌（1716）收報0.76元，升5.56%。
G7據報擬對俄羅斯石油價格設上限。中石油（0857）收報3.68元，升0.27%；中海油（0883）收報10.02元，升1.62%。
嘉濤（2189）全年純利按年升24%至9890萬元。收報0.64元，升3.23%。
易還財務（8079）全年虧損收窄至6432萬元。收報0.181元，無升跌。
先思行（0595）全年少賺14%至2.3億元，末期息4仙。收報0.53元，無升跌。
翠華（1314）全年虧損收窄至1.18億元，不派息。收報0.188元，跌5.53%。
優品360（2360）上年度核心純利1.1億，按年增1.2倍。收報1.83元，跌3.17%。
雅居樂（3383）以柏架山道及英皇道地皮作擔保，換9億夾層融資。收報3.1元，升1.64%。
景福（0280）去年多賺逾倍末期息1.6仙，首披露失勞力士經銷權。收報0.43元，無升跌。
據報馬雲現身西班牙馬略卡島打高爾夫球。阿里（9988）收報120元，升5.36%。
耀才證券（1428）全年盈利跌20%。收報1.43元，跌0.69%。
周大福昨提全購佐丹奴（0709），David Webb：股東應拒絕。收報1.84元，跌1.08%。
蔚來（9866）高層回應汽車墜樓意外，指不會被「水軍」打倒。創上市新高，見199.2元，收報193.4元，升2.6%。
大家樂（0341）籌認知障礙症患者捐款活動，每售出一個豬扒飯捐1元。收報12.1元，升3.42%。
中燃（0384）全年少賺26%，末期息0.45元。收報10.72元，跌8.22%。
破頂股包括，蔚來集團（9866）創上市新高，見199.2元，收報193.4元，升2.6%；蔚來（9866）創上市新高，見199.2元，收報193.4元，升2.6%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見8.42元，收報8.36元，升3.47%；匯通達（9878）創上市新高，見55.15元，收報53.8元，升0.84%；知乎（2390）創上市新高，見32.2元，收報32.15元，升4.89%；雲康集團（2325）創上市新高，見16.98元，收報16.96元，升2.42%；越秀地產（0123）創52周高，見9.66元，收報9.66元，升2.22%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.49元，收報5.47元，升1.67%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.39元，收報1.38元，升7.81%；世紀睿科（1450）創52周高，見3.1元，收報3.09元，升8.42%；保利協鑫（3800）創52周高，見3.92元，收報3.84元，升2.67%；中糧家佳康（1610）創52周高，見3.96元，收報3.96元，升7.32%；安捷利實業（1639）創52周高，見1.82元，收報1.81元，無升跌。
7隻股份創上市新低，包括三巽控股（6611）低見0.61元，收報0.64元，跌16.88%；德商產投服務（2270）低見0.6元，收報1.1元，跌6.78%；毅德國際（1396）低見0.221元，收報0.265元，升6%；IMAX（1970）低見7.51元，收報7.85元，跌3.21%；賞之味（8096）低見0.049元，收報0.053元，跌1.85%；友和（2347）低見1.51元，收報1.61元，跌8%；快狗打車（2246）低見15.4元，收報15.66元，跌6.34%。
5隻股份創52周低，包括永安國際（0289）低見16.5元，收報16.8元，升1.82%；安樂工程（1977）低見1.25元，收報1.31元，升2.34%；英皇娛樂（0296）低見0.53元，收報0.54元，無升跌；路勁基建（1098）低見5.53元，收報5.54元，跌0.36%；馬鞍山鋼鐵（0323）低見2.45元，收報2.46元，跌16.33%。
異動股
上升異動股，包括，華融金控（0993）收報0.149元，升22.13%；匯安智能科技（8379）收報0.167元，升19.29%；中國有贊（8083）收報0.246元，升18.84%；比亞迪電子（0285）收報23.7元，升17.33%；明發（0846）收報0.375元，升17.19%；國美（0493）收報0.485元，升14.12%；丘鈦（1478）收報6.06元，升13.27%；嘉和生物（6998）收報4.8元，升13.21%；新濠國際發展（0200）收報5.93元，升12.95%；小米（1810）收報13.78元，升12.77%。
下跌異動股，包括，愛高集團（0328）收報0.094元，跌34.27%；三巽控股（6611）創上市新低，見0.61元，收報0.64元，跌16.88%；馬鞍山鋼鐵（0323）見52周低2.45元，收報2.46元，跌16.33%；冠均國際（1629）收報0.365元，跌15.12%；中泛控股（0715）收報0.05元，跌13.79%；佳民（8519）收報0.061元，跌10.29%；新東方在線（1797）收報16.88元，跌9.15%；陸慶（8052）收報0.093元，跌8.82%；Republic Healthcare（8357）收報0.229元，跌8.4%；銀城國際（1902）收報3.2元，跌8.31%；中國燃氣（0384）收報10.72元，跌8.22%。
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