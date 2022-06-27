moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日升684點 創近3個月高位 科指升穿5000點 半日成交已逾千億

美期亞股向上，港股在七一利好憧憬下，恒指曾升最多3.2%，創1個月最大升幅及近3個月高位，科指亦升穿5000點，創超過3個月高。恒指今早高開257點，高位升695點，低位升257點，半日高低波幅438點。

恒指半日升684點或3.15%，報22403點，成交金額1027億元；國指升257點或3.38%，報7886點。恒生科技指數收報5122點，升5.74%。

信義光能（0968）、恒生（0011）、東方海外（0316）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。

藍籌65隻升，3隻下跌，1隻無升跌。小米（1810）升12.77%，收報13.78元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌2.59%，收報12.78元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報23.7元，升17.33%；跌幅最大的是理想（2015）收報158.5元，跌2.94%。

恒指升穿100天線(21703.77點)。科指20天線(4647.71點)升穿100天線(4610.44點)。

北水南下合計淨流入26.4億元，較上日減少11.99%，連續第13日流入，累計流入345.39億元，對上一次連續13日淨流入是5月25日。南水北上合計淨流入71.97億元人民幣，較上日減少25.16%，連續第3日流入，累計流入288.47億元。

多間公司公布業績，績前表現如下，包浩斯（0483）收報0.95元，升1.06%。經濟日報（0423）收報1.23元，升4.24%。L'OCCITANE（0973）收報24.4元，升1.24%。毛記葵涌（1716）收報0.76元，升5.56%。

G7據報擬對俄羅斯石油價格設上限。中石油（0857）收報3.68元，升0.27%；中海油（0883）收報10.02元，升1.62%。

嘉濤（2189）全年純利按年升24%至9890萬元。收報0.64元，升3.23%。

易還財務（8079）全年虧損收窄至6432萬元。收報0.181元，無升跌。

先思行（0595）全年少賺14%至2.3億元，末期息4仙。收報0.53元，無升跌。

翠華（1314）全年虧損收窄至1.18億元，不派息。收報0.188元，跌5.53%。

優品360（2360）上年度核心純利1.1億，按年增1.2倍。收報1.83元，跌3.17%。

雅居樂（3383）以柏架山道及英皇道地皮作擔保，換9億夾層融資。收報3.1元，升1.64%。

景福（0280）去年多賺逾倍末期息1.6仙，首披露失勞力士經銷權。收報0.43元，無升跌。

據報馬雲現身西班牙馬略卡島打高爾夫球。阿里（9988）收報120元，升5.36%。

耀才證券（1428）全年盈利跌20%。收報1.43元，跌0.69%。

周大福昨提全購佐丹奴（0709），David Webb：股東應拒絕。收報1.84元，跌1.08%。

蔚來（9866）高層回應汽車墜樓意外，指不會被「水軍」打倒。創上市新高，見199.2元，收報193.4元，升2.6%。

大家樂（0341）籌認知障礙症患者捐款活動，每售出一個豬扒飯捐1元。收報12.1元，升3.42%。

中燃（0384）全年少賺26%，末期息0.45元。收報10.72元，跌8.22%。

破頂股表現

破頂股包括，蔚來集團（9866）創上市新高，見199.2元，收報193.4元，升2.6%；蔚來（9866）創上市新高，見199.2元，收報193.4元，升2.6%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見8.42元，收報8.36元，升3.47%；匯通達（9878）創上市新高，見55.15元，收報53.8元，升0.84%；知乎（2390）創上市新高，見32.2元，收報32.15元，升4.89%；雲康集團（2325）創上市新高，見16.98元，收報16.96元，升2.42%；越秀地產（0123）創52周高，見9.66元，收報9.66元，升2.22%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.49元，收報5.47元，升1.67%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.39元，收報1.38元，升7.81%；世紀睿科（1450）創52周高，見3.1元，收報3.09元，升8.42%；保利協鑫（3800）創52周高，見3.92元，收報3.84元，升2.67%；中糧家佳康（1610）創52周高，見3.96元，收報3.96元，升7.32%；安捷利實業（1639）創52周高，見1.82元，收報1.81元，無升跌。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括三巽控股（6611）低見0.61元，收報0.64元，跌16.88%；德商產投服務（2270）低見0.6元，收報1.1元，跌6.78%；毅德國際（1396）低見0.221元，收報0.265元，升6%；IMAX（1970）低見7.51元，收報7.85元，跌3.21%；賞之味（8096）低見0.049元，收報0.053元，跌1.85%；友和（2347）低見1.51元，收報1.61元，跌8%；快狗打車（2246）低見15.4元，收報15.66元，跌6.34%。

5隻股份創52周低，包括永安國際（0289）低見16.5元，收報16.8元，升1.82%；安樂工程（1977）低見1.25元，收報1.31元，升2.34%；英皇娛樂（0296）低見0.53元，收報0.54元，無升跌；路勁基建（1098）低見5.53元，收報5.54元，跌0.36%；馬鞍山鋼鐵（0323）低見2.45元，收報2.46元，跌16.33%。

異動股

上升異動股，包括，華融金控（0993）收報0.149元，升22.13%；匯安智能科技（8379）收報0.167元，升19.29%；中國有贊（8083）收報0.246元，升18.84%；比亞迪電子（0285）收報23.7元，升17.33%；明發（0846）收報0.375元，升17.19%；國美（0493）收報0.485元，升14.12%；丘鈦（1478）收報6.06元，升13.27%；嘉和生物（6998）收報4.8元，升13.21%；新濠國際發展（0200）收報5.93元，升12.95%；小米（1810）收報13.78元，升12.77%。

下跌異動股，包括，愛高集團（0328）收報0.094元，跌34.27%；三巽控股（6611）創上市新低，見0.61元，收報0.64元，跌16.88%；馬鞍山鋼鐵（0323）見52周低2.45元，收報2.46元，跌16.33%；冠均國際（1629）收報0.365元，跌15.12%；中泛控股（0715）收報0.05元，跌13.79%；佳民（8519）收報0.061元，跌10.29%；新東方在線（1797）收報16.88元，跌9.15%；陸慶（8052）收報0.093元，跌8.82%；Republic Healthcare（8357）收報0.229元，跌8.4%；銀城國際（1902）收報3.2元，跌8.31%；中國燃氣（0384）收報10.72元，跌8.22%。

 

其他報道

內地擬將在岸外匯市場交易時間延長至凌晨3點

信實工業計劃以80億美元收購連鎖藥妝店Boots

滬深三大指數半日向上 滬指升0.88%

港元拆息普遍破頂 1個月HIBOR連升15日 續創2年高

潤邁德醫療招股 入場費6302.89元

Moderna據報尋求港府批准 最快第四季供應800劑疫苗

美國擬在G7提出6000億美元基建計劃

內地5月全國規模以上工業企業利潤按年跌6.5%

A股開市向上 上證升0.43% 人行淨投放500億元

恒指高開257點 科指升1.2% 20天線升穿100天線

港股ADR升83點 夜期高水62點 美期跌亞股升 毛記等業績

俄羅斯自1918年以來首次發生外債違約

G7據報擬對俄羅斯石油價格設上限