內地5月工業企業利潤跌幅收窄，港股今早大漲，甚至跑贏內地A股。恒指高開257點向上，以近半日高位收市，收報22,403點，升684點或3.15%。大市半日成交暢旺達1028億元。科技成升市火車頭，恒生科技指數大升近6%，並續6月上旬升穿3月、4月反彈高位後，再創出3月來新高。
目前恒指向上挑戰4月高位22523點，在科技股領漲下，此輪夾高有機會突破。強勢的阿里巴巴（9988）、美團（3690）領漲升逾半成，低迷的小米（1810）急升逾一成。內地大部分地區已恢復跨省旅遊，加上促進消費政策及措施落地，以及暑期將至，消費、旅遊等相關股份受到追捧。安踏（2020）、李寧（2331）急升近一成，九毛九（9922）、海底撈（6862）升逾8%，攜程（9961）升7%，銀河娛樂（0027）亦升半成。
國家民航局早前表示，正在與部分國家商談，逐步發穩妥增加定期國際客運航班，以滿足人員往來需要。北京首都機場（0694）上月旅客吞吐量按年跌94.4%，當中國際航線跌49.4%。隨着國際航班限制放寬，國際航班頻率增加，加上內地新冠疫情緩解，內地航班逐步恢復，首都機場業務料將出現強勁反彈。股價走勢上，首都機場升破4.7元，該水平成短線支持。上望長期降軌約5.3元料有較大阻力。
劉思明