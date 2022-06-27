花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，近期聯儲局進取加息，預料下次加息75點子，其後加50點子，至年底回落加息幅度至25點子，年底前利率或升至3.5至3.75%，明年或升至4.0至4.25%。他預料，香港加息步伐有機會跟隨，以3個月拆息為例，預計第3、4季及明年第1季將分別升至2.2厘、2.4厘及2.7厘。香港最優惠利率（P) ，則視乎經濟穩定情況，料第4季或加0.25厘。

環球市場投資方面，廖嘉豪建議部署防守性板塊，包括股票增長策略及健康護理板塊，過住數據顯示，於市場放緩增長時，仍有較大機會跑贏大市，另亦建議長年期的美國國債或投資級別的債券，分散風險。他指，近期長息國債抽升2%，已經見頂。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖表示，在中國政府支援基建投資，以及提振內需的政策措施出台下，下半年中國經濟有望復蘇。他預料，人行或將減息10個基點及降準0.25個百分點，在維持貨幣政策寬鬆下，預料中國通脹不會有明顯升幅，維持2.3%。

他續指，中國經濟向好，有望帶動中資股，尤其看好工業、消費、汽車、科網股。他指，科網版塊的監管已開始鬆綁，加上習近平早前表示支持平台發展，對此類股份有信心。根據過往數據，港股已反映加息因素影響，料恒指今年目標為24,300點。另香港樓市將受加息影響，加上疫情緩和後樓市小陽春效應消退，預料整體樓市今年將下跌5至8%。而以商場及寫字樓為主的地產股，維持中性看法，以住宅為主的地產股，則為審慎態度。