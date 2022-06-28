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港股ADR跌160點 夜期低水215點 美期亞股上升

美股向下，港股ADR跌160點或0.73%，報22068點，即月恒指夜期跌181點，報22015點，夜期低水215點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.04%，折合報370.49元；阿里巴巴（9988）跌1.4%，折合報116.45元；美團（3690）跌1.33%，折合報202.27元；匯控（0005）跌0.27%，折合報51.66元；建行（0939）跌0.56%，折合報5.58元。

道期現升0.229%；標期現升0.28%；納期現升0.38%。日股現升0.14%，韓股現升0.53%，澳股現升0.22%。

VIX指數隔晚跌1.02%或0.28點，報26.95點。

紐油現升0.96%或1.06美元，報110.63美元；布油現升0.93%或1.08美元，報116.17美元；金價現升0.08%或1.55美元，報1824.4美元；美國10年期債息現跌0.23%或0.0075厘，報3.1922厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，六福集團（0590）、專業旅運（1235）、歐化（1711）、旺旺（0151）、震雄（0057）、金利豐（1031）、冠忠巴士（0306）等。

國美零售（0493）折讓12%配股，籌7.7億。

毛記（1716）去年度轉蝕逾1600萬元。

佳兆業（1638）改聘開元信德任核數師。

大凌集團（0211）盈喜，料轉虧為盈全年賺700萬元。

塗鴉智能（2391）定價19.3元，較美股有輕微折讓。

中國新城市（1321）向母公司眾安提供經常性墊款，3年上限45億人幣。

安樂工程（1977）料半年純利跌幅可達60%，較上周盈警公布為多。

歐舒丹（0973）：來年銷售目標增長15%。歐舒丹去年多賺60%，本港銷售升24%。

港華（1083）加入內地甲烷控排聯盟。

優品360（2360）料今年開20家分店，考慮發展內地網購業務。

津上精密機床（1651）破紀錄按年多賺七成，末期息派0.4元。

 

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