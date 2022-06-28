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恒指低開84點 科指跌0.89%

恒指今早低開84點或0.39%，報22144點，成交金額30億元；國指今早低開36點或0.47%，報7780點。恒生科技指數開市報5027點，跌0.89%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、中海油（0883）、中行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌23隻升，33隻下跌，13隻無升跌。中海油（0883）升2.37%，報10.36元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌3.69%，報94元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，21隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）開市報28.9元，升0.87%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報181.4元，跌6.25%。

恒指續高於100天線(21680.58點)。科指續高於10天線(4747.5點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，六福集團（0590）無成交，報18.02元。專業旅運（1235）無成交，報0.191元。歐化（1711）無成交，報0.194元。旺旺（0151）開市報7.49元，跌0.27%。震雄（0057）無成交，報2.68元。金利豐（1031）無成交，報0.25元。冠忠巴士（0306）無成交，報2.25元。

攜程（9961）轉盈為虧，首季蝕9.8億。開市報194.2元，跌1.77%。

國美零售（0493）折讓12%配股，籌7.7億。開市報0.42元，跌7.69%。

毛記（1716）去年度轉蝕逾1600萬元。無成交，報0.85元。

大凌集團（0211）盈喜，料轉虧為盈全年賺700萬元。無成交，報0.096元。

塗鴉智能（2391）定價19.3元，較美股有輕微折讓。無成交。

中國新城市（1321）向母公司眾安提供經常性墊款，3年上限45億人幣。無成交，報1.1元。

安樂工程（1977）料半年純利跌幅可達60%，較上周盈警公布為多。無成交，報1.33元。

歐舒丹（0973）：來年銷售目標增長15%。歐舒丹去年多賺60%，本港銷售升24%。開市報25.85元，升7.71%。

港華（1083）加入內地甲烷控排聯盟。無成交，報4.2元。

優品360（2360）料今年開20家分店，考慮發展內地網購業務。無成交，報1.8元。

津上精密機床（1651）破紀錄按年多賺七成，末期息派0.4元。開市報9.11元，升3.29%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括快狗打車（2246）低見14.46元，開市報14.46元，跌1.63%。

異動股

上升異動股，包括，三葉草生物（2197）開市報4.26元，升14.82%；L'OCCITANE（0973）開市報25.85元，升7.71%；興科蓉醫藥（6833）開市報1.3元，升5.69%；和鉑醫藥（2142）開市報4.49元，升5.65%；世茂服務（0873）開市報3.91元，升4.83%；復宏漢霖（2696）開市報18.98元，升4.17%；中集集團（2039）開市報12.88元，升3.7%；津上精密機床（1651）開市報9.11元，升3.29%；雍禾醫療（2279）開市報10.98元，升3.2%；華科資本（1140）開市報0.485元，升3.19%。

下跌異動股，包括，國美（0493）開市報0.42元，跌7.69%；貝殼（2423）開市報48元，跌7.51%；佳寧娜（0126）開市報0.57元，跌6.56%；蔚來集團（9866）開市報181.4元，跌6.25%；粤海置地（0124）開市報0.99元，跌5.71%；康健（3886）開市報0.435元，跌4.4%；萬國數據（9698）開市報34.3元，跌4.19%；佳源服務（1153）開市報0.76元，跌3.8%；申洲國際（2313）開市報94元，跌3.69%。

 

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