瑞信聲明中表示，將對該決定提起上訴，並指出審前調查追溯到超過14年前。「瑞信正在不斷檢驗反洗錢框架，並隨著時間的推演不斷將之強化，以符合監管標準的變化」。

鑒於涉嫌的犯罪行為發生在2004-2008年，所以當2020年末瑞士檢察機關公開就洗錢罪名提起指控時，瑞信對案件表示「震驚」。

根據瑞士的披露限制，涉案的前瑞信客戶經理被稱為E.，515頁的起訴書顯示，她接受了一些金額通常超過50萬歐元的舊鈔存款，她在證詞中說，鑒於當時保加利亞銀行不穩定的情況，現金存款是非常常見的。

另外兩名保加利亞人因為涉嫌參與有組織犯罪和洗錢也被判罪名成立。E.的律師說她將對判決上訴。

E.的律師Grégoire Mangeat表示，「這個判決等於是將洗錢的責任放在幾個沒有接受過任何嚴肅培訓或訓練的人身上，其帶來了許多法律問題，這正是我們的客戶決定抗爭捍衛自身利益的原因」。

E.在作證時說，她「沒有銀行業背景」，嘗試到第三次才通過考試踏足這個行業。後來她說，在這個保加利亞人因為販毒指控而被捕後，瑞信沒有凍結或封閉相關賬戶，她收到的指示是「等等看消息是否被確認」。

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