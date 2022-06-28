集團於香港主要從事經營日式拉麵餐館及一間港式餐廳，香港地區收入按年減少19.6%至3735萬元，佔全部收入89.2%；澳門地區收入按年增加25.7%至391萬元，主要來自特許經營食品銷售和專利費；中國内地地區收入則按年大跌超過七成至62.1萬元。

公司解釋，虧損增加主要由於收到政府就疫情的補助減少，而第五波本地疫情導致到訪顧客減少，加上公司關閉在香港錄得盈利的餐廳及收取業主的租金優惠減少所致。另外，管理層亦指中國内地地區收入大減，主要因為所有位於内地的餐廳均由自營轉為特許經營，公司僅收取特許權使用費及顧問服務收入。

展望未來，集團預料餐飲業仍因為疫情將面臨困難和挑戰，但將爭取每個潛在機會提高其業務的營運效率及盈利能力。

其他報道

金融壹賬通：7月4日以介紹方式在港上市

中國旺旺去年多賺1.1% 末期息連特息共5.04美仙

Nike對中國市場前景謹慎

ATM拖累恒指半日跌190點 科指跌1.6% 騰訊跌4.8%

Cathie Wood旗艦基金連續8天錄資金流入

滬深三大指數個別走 創板指險守2800點關口

華爾街大行通過壓測後大舉提高派息

黑客組織Anonymous聲討Terra創辦人

Michael Burry：聯儲局或逆轉加息和量化緊縮政策

瑞信在洗錢案中罪名成立 成為瑞士史上首間在刑事案中有罪的大型銀行

加密貨幣交易所FTX 據報有意收購Robinhood

遭兩股東減持 時代天使曾挫近9%

滬深三大指數全線低開 人行淨投放1000億人幣

恒指低開84點 科指跌0.89%

攜程轉盈為虧 首季蝕9.8億

港股ADR跌160點 夜期低水215點 美期亞股上升

國美零售折讓12%配股 籌7.7億

恒大：遭Top Shine清盤 涉款8.62億 將極力反對 不影響公司重組計劃

美股缺乏方向 道指跌62點