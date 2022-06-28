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台灣《蘋果新聞網》買家潘杰賢發聲明：交易不涉中資 百分百愛台灣

壹傳媒（0282）旗下台灣《蘋果新聞網》本月8日宣布易主，新買家是台灣直播社交App 17LIVE創辦人潘杰賢。對於外界指台蘋交易中有中資成分，潘杰賢今日發表聲明澄清交易不涉中資，屬100%個人投資，亦從未接受任何外來投資。 

針對「經濟民主連合」指，《蘋果新聞網》新東家潘杰賢百分之百持有的「新海環球有限公司」，疑似公司資本額不足，更稱其資金籌措均來自上海合夥人張鐘予，並與中國黨政軍關係密切。潘杰賢發表聲明如下：

在過去的幾個月裡，我本著對媒體事業經營的熱忱以及對《蘋果新聞網》品牌的信心，全心為了台灣《蘋果新聞網》（以下簡稱台蘋）的延續進行努力，雖然我深知碰觸新聞媒體事業，必定會被拿著放大鏡檢視，然而衍生而來的政治紛爭，對於一個只想專心做好投資創業、用行動愛台灣的企業家來說，仍感到相當錯愕。

台灣是我的家。我出生於新加坡，在台灣創業時成為了台灣女婿、並已是兩個台灣囡仔的父親，去年我還在母校芝加哥大學設立了一個專為台灣、新加坡設立的MBA獎學金，目前已經資助了一位優秀的台灣學生進入全世界最棒的MBA。 

台灣是我的家。我共同創辦的拍拖公司Paktor在台灣成長壯大，我共同創辦的17 LIVE從台灣走向世界，變成一家獲利非常好的公司。由創業帶來的利潤，我成立了投資公司，本著愛台灣的心，將創業賺到的錢再度投入幫助台灣企業。取之於台灣，用之於台灣！過去一年接二連三投資了台灣的聲音新創媒體SoundOn聲浪、台灣的區塊鏈產品Dapp Pocket和當前陷入資金危機的台蘋。

無論是投資多家台灣新創的龍丞資本（Turn Capital）、或是擬收購台蘋的新海環球有限公司（上層BVI公司VAN Media Limited），每一家公司都是100%由我個人持有，都是由我100%個人投資，從未接受任何外來投資。 

關於經濟民主連合賴中強律師所提及的張鐘予女士，則和本案毫無關聯。張女士是新加坡人，我們認識於2014年，她當時擔任新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）旗下創投祥峰投資（Vertex Ventures）的投資經理。承蒙眾多國際一線投資人看中，我當時創立的拍拖公司獲得了包含新加坡祥峰投資、淡馬錫旗下另一投行Pavilion Capital、日本雅虎旗下投資銀行YJ Capital、台灣AppWorks、國際創投Headline、韓國KTB Ventures等重要投資人投資。張女士2016離開祥峰投資後，曾前往中國工作數年，2021年時我成立龍丞資本時，從領中資本（Lantern Capital）挖角她成為龍丞資本的聘薪（不佔股）合夥人，協助處理區塊鏈業務，2021中再轉任龍丞資本旗下區塊鏈新創Coinomo執行長。張女士職涯歷程始終是高階經理人身份，並非神秘金主，未投入任何資金，也未參與本案。

《蘋果新聞網》是台灣、香港甚至華人地區首屈一指的媒體品牌，因此當我有能力、也有資金獲得重振台蘋的機會時，感受到興奮與隨之而來的挑戰：要如何讓台蘋在數位化的挑戰下生存，並重新擦亮台蘋的招牌？要如何維繫300位現有員工，與背後300個家庭的生計？這些都是我當前最大的挑戰！也感謝台蘋工會多次肯定與支持，讓我期許自己致力於台蘋轉型。昨日傍晚我們才發出意向書徵詢台蘋員工意願，不到數小時內已有過半數員工表示願意加入新公司，和我一起打拼建立新的台蘋！

企業經營以外的政治紛擾，是我成為「台灣人」的全新體驗！從一開始的錯愕、不平、到理解，我終於親身體驗到臺灣的民主，也感謝經民連賴律師關心台蘋。

我很樂意對於誤會作澄清，並向社會大眾進一步的說明。也希望能夠讓社會回復平靜、讓台蘋品牌延續，並回歸公司轉型的挑戰本身，不需要以主觀臆測和網路上搜尋的資料隨意拼湊誤導事實，阻礙台灣廣納百川、吸引世界投資的機會。此次收購台蘋的過程，我一直百分百配合政府法規，並持續向主管機關說明，完整提供資料供主管機關審查。未來，也將持續維護台蘋之獨立自主性，以照顧員工生計為依歸。

潘杰賢  謹此

2022年6月28日