中證監與香港證監會聯合公布，為促進內地與香港資本市場共同發展，批准兩地交易所正式將符合條件的交易型開放式基金（ETF）納入內地與香港股票市場交易互聯互通機制，互聯互通下的ETF交易將於2022年7月4日開始。
中證監指出，今年5月27日與香港證監會發布聯合公告以來，兩地監管機構在ETF納入互聯互通的準備工作上通力合作，現時相關業務規則、操作方案及監管安排均已確定，技術系統已準備就緒。
同時，中證監與香港證監會已就ETF納入互聯互通涉及的跨境監管合作、投資者教育合作等安排達成共識，雙方將繼續做好ETF納入互聯互通投資者教育和投資知識傳播工作，加強執法合作，打擊各類跨境違法違規行為，及時妥善處理重大或突發事件，維護互聯互通正常運行秩序，保護投資者合法權益。
中證監表示，兩地交易所、證券交易服務公司及登記結算機構應依法履行互聯互通各項職責，組織市場各方有序地開展ETF納入互聯互通相關業務。證券公司或經紀商應遵守相關監管規定及業務規則，加強內部控制，防範和控制風險，做好投資者教育和服務，切實維護投資者合法權益。投資者亦應當充分了解兩地市場法律法規、業務規則和實踐操作的差異，審慎評估和控制風險，理性開展互聯互通相關投資。
香港證監會行政總裁歐達禮表示，ETF通是一個重要的里程碑，是互聯互通首度擴展至股票交易以外的領域，將能促進香港發展成為ETF樞紐，凸顯本港在連繫國際資本與內地市場方面所肩負的獨特角色。
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