歐化國際（1711）宣布截至今年3月底止全年業績，收入2.25億元，按年跌3.9%，盈利414.2萬元，大幅倒退75%，每股盈利0.52仙，派末期股息每股0.50仙，按年少派21%。
期內零售分部收入為2.12億元，跌2.2%，，佔集團總收入94.1%。「歐化傢俬」及「歐化傢俬尊尚店」之合共銷售額為1.36億元，倒退9.9%，仍為主要收入來源，佔總零售收入64.3%。「at‧home」 銷售額增加9.1%至4420萬元，佔總零售收入20.8%。
歐化表示，本地經濟（包括勞動市場）呈現改善跡象。近期本地消費情況好轉，尤其是於防疫措施逐步放寬後推出消費券。集團預計香港消費者信心將適時全面恢復。受政府房屋政策及物業發展商恢復推出新住宅單位推動，人們普遍認為零售及物業市場均將呈現穩定復甦態勢。因此，歐化對未來零售市場保持審慎樂觀態度。
於疫情期間，消費者越來越多地使用網上平台購物。因應此情況，歐化將繼續完善網 上銷售平台，並通過手機應用程式及使用社交媒體展示及推廣傢俬產品。面對疫情及外部不確定性帶來的挑戰，集團將及時應對市場變化，並實施審慎的財務及資本管理政 策，以提升營運效率。同時，歐化將通過擴大零售網絡加強市場佔有率，以於市場復蘇時把握機遇。
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