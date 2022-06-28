G7表示，正考慮的一系列限制油價方法，包括可能全面禁止俄羅斯的海上石油運輸，除非其價格在G7所訂的上限或以下。G7的構思，是通過限制西方為俄羅斯石油出口提供的航運服務、保險和融資，來執行價格上限。根據該計劃，上述服務只會提供給遵守價格上限的原油進口商。

主持今次峰會的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，這構思雄心勃勃，很多事情須落實到位才能實現，這需要很多工作。他說，G7發出了團結一致的信號，所有成員國都同意俄羅斯「不能贏得這場戰爭」。

G7成員國愈來愈憂慮烏克蘭戰爭正影響其經濟。朔爾茨稱，能源價格上漲正危及許多國家的安全和穩定。儘管G7成員國對俄羅斯能源進口施加限制，能源價格飆升仍然令俄羅斯受惠。法國總統馬克龍在峰會後表示，一些生產商和投機者在戰爭中賺了很多錢。

不過部分G7官員警告，該計劃非常複雜，需獲業界及進口俄羅斯石油的非G7國家支持。該計劃亦可能在歐盟內部面臨挑戰，因為它須獲歐盟全部27個成員國的支持。