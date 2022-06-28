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勵駿2021年虧損近12億  正考慮撤資交易 

澳門勵駿（1680）公布2021年度全年業績，年內股東應佔虧損達11.9億元，按年減少39.1%，不派息。集團的核數師表示，因應集團的流動負債淨額達7.88億元，加上年內錄得虧損，並有2.07億元銀行貸款於一年內到期，相對手持現金只有1.33億元，因此認為存在重大不明朗因素，持續經營能力存在重大疑問，因此首度在該集團上市以來對報表不發表意見。該集團股份將於明早復牌。

這是該集團前主席陳榮煉在澳門被拘押，及退任主席以來，首次公布業績。該集團在附註內表示，已違反一項契諾條款，該條款規定其資產淨值不得低於55億元。根據最新報表，其資產淨值只有43.15億元，及至今年3月25日，修改條款，將最低資產淨值承諾降至40億元。不過根據最新預測，恐已低於40億元。餘下銀行貸款21.52億元根據原本條款安排，可於12個月內償還，但取決於進一步修改條款及延長豁免而定。該集團亦自4月1日，向主要股東提取5000萬元股東貸款，並在5月1日再獲主要股東提供1億元貸款，當中已提取3000萬元。同時集團正考慮各種撤資交易及控制成本。年內更已就非洲佛得角的綜合度假村項目，作減值安排，錄減值虧損2.41億元。

勵駿的財務數據顯示，博彩及非博彩業務持續虧損，2021年度分別虧損1.63億元及4.97億元。年內勵駿在勵宮、巴比倫及置地廣場娛樂場，共有194張賭枱，當中營運187張賭枱。受惠於更多內地旅客消費，年內錄博彩收益3.9億元，按年大增74.1%。非博彩收益亦按年增長25.5%至2.18億元。集團表示，已與澳博（0880）就三間娛樂場，達成空間佔用及服務協議，並探索在今年尾後，在巴比倫及勵宮提供管理。其亦預期來澳旅客數字於下半年將逐步回升，將保持樂觀態度，並作好充份準備，以在旅遊業反彈時把握復甦機遇。