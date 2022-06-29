文章日期：2022年6月29日 11:53
港元拆息個別發展，與樓按相關的1個月HIBOR連跌兩日，報0.88375厘，較昨日低0.0097厘。
港元隔夜拆息報0.48125厘，較昨日彈0.10214厘；1星期拆息升至0.76667厘；兩星期拆息升至0.74065厘；3個月拆息走高至1.74113厘。
長息方面，6個月拆息升至2.42917厘；1年期拆息則回落至3.32351厘。
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