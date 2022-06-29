moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

【有片：選股王】旭輝永升走強 有望上試11元以上水平

美股昨晚高開低走，中港股市今早均受到壓力。港股恒指低開293點後反彈，跌幅曾收窄至129點、於22289點再下試低位，半日收報22,053點，跌365點或1.63%。大市半日成交866億元。

近期熱炒的科網、汽車都有回吐，阿里巴巴（9988）跌逾3%，比亞迪股份（1211）跌4%。騰訊（0700）今早卻企穩，半日微升。醫藥、光伏及消費餐飲股都受壓，藥明生物（2269）跌3%，協鑫科技（3800）跌4%，李寧（2331）跌3%，九毛九（9922）跌6%。不過，舊經濟股如金融、石油煤炭、內房逆市靠穩向好，友邦（1299）、碧桂園（2007）升逾1%。教育股再現炒風。

物管股今早與內房股同樣偏好，不過，行業龍頭碧桂園服務（6098）先升後回，而國企背景的華潤萬象（1209）、中海物業（2669）則處於區間波動。動力較強民企物管如融創服務（1516）、旭輝永升（1995）。旭輝永升母公司的財務相對穩定，較為可取。旭輝永升今年在管面積預計仍會持續擴大，社區增值服務繼續提供增長動力，可以支撐股價表現。走勢上旭輝永升重上9.5元，擺脫短期谷底，短線有望上試11元甚至12元水平。止蝕位設於9.5元。

 

劉思明

投資版副主編