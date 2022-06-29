美股昨晚高開低走，中港股市今早均受到壓力。港股恒指低開293點後反彈，跌幅曾收窄至129點、於22289點再下試低位，半日收報22,053點，跌365點或1.63%。大市半日成交866億元。
近期熱炒的科網、汽車都有回吐，阿里巴巴（9988）跌逾3%，比亞迪股份（1211）跌4%。騰訊（0700）今早卻企穩，半日微升。醫藥、光伏及消費餐飲股都受壓，藥明生物（2269）跌3%，協鑫科技（3800）跌4%，李寧（2331）跌3%，九毛九（9922）跌6%。不過，舊經濟股如金融、石油煤炭、內房逆市靠穩向好，友邦（1299）、碧桂園（2007）升逾1%。教育股再現炒風。
物管股今早與內房股同樣偏好，不過，行業龍頭碧桂園服務（6098）先升後回，而國企背景的華潤萬象（1209）、中海物業（2669）則處於區間波動。動力較強民企物管如融創服務（1516）、旭輝永升（1995）。旭輝永升母公司的財務相對穩定，較為可取。旭輝永升今年在管面積預計仍會持續擴大，社區增值服務繼續提供增長動力，可以支撐股價表現。走勢上旭輝永升重上9.5元，擺脫短期谷底，短線有望上試11元甚至12元水平。止蝕位設於9.5元。
劉思明