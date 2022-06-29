面對包括大豆等的原材料及油價上升等壓力，維他奶首席財務總監吳茵虹預計，未來一年原材料價格將持續升勢，相信不同材料或有單位數至雙位數的升幅。集團將在成本、採購下功夫，包括與策略性供應商簽訂合約，接觸不同供應商進行一系列價值工程以降低成本。

不過她指出，雖然節約費用，但相信物流費用亦有上升，故在2021/22財年集團已在部分市場加價，未來會繼續審視市場狀況去提出價格的調整。

股息方面，繼中期不派息後，末期息亦落空。羅友禮表示，雖然在2021/22財年下半年見到強勁復蘇，但面前集團面向除了疫情，亦有不明朗經濟發展，所以要好小心觀察向前望。

他表示，相信股東都會同意要先將中國業務回復健康，並希望股東憑過往多年的股息政策，明白公司是樂意與大家分享盈利及營運資金，但亦要平衡長遠發展利益及分派比例。當公司一有預期盈利將會再作適當分派。

維他奶今午續後走弱，收跌6.84%，報13.9元。

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