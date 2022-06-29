受中國業務、疫情及補貼減少拖累，維他奶（0345）截至2022年3月底2021/22財年虧損達1.59億元，較上財年純利5.48億元大幅惡化。不過集團執行主席羅友禮及行政總裁陸博濤均強調下半年中國業務已見強勁復蘇，上半財年內地業務收入跌幅達35%，下半年跌幅已收窄至僅15%，相信在新財年上半年在基數較低、配合強勁的營銷活動下，加上改善店舖執行力推動同店銷售及擴展核心產品等，望在新財年能達至有盈利的增長。
面對包括大豆等的原材料及油價上升等壓力，維他奶首席財務總監吳茵虹預計，未來一年原材料價格將持續升勢，相信不同材料或有單位數至雙位數的升幅。集團將在成本、採購下功夫，包括與策略性供應商簽訂合約，接觸不同供應商進行一系列價值工程以降低成本。
不過她指出，雖然節約費用，但相信物流費用亦有上升，故在2021/22財年集團已在部分市場加價，未來會繼續審視市場狀況去提出價格的調整。
股息方面，繼中期不派息後，末期息亦落空。羅友禮表示，雖然在2021/22財年下半年見到強勁復蘇，但面前集團面向除了疫情，亦有不明朗經濟發展，所以要好小心觀察向前望。
他表示，相信股東都會同意要先將中國業務回復健康，並希望股東憑過往多年的股息政策，明白公司是樂意與大家分享盈利及營運資金，但亦要平衡長遠發展利益及分派比例。當公司一有預期盈利將會再作適當分派。
維他奶今午續後走弱，收跌6.84%，報13.9元。
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