遠東發展（0035）公布2021/22年度業績顯示，手上可供銷售物業貨值660億元，董事總經理孔祥達表示，當中有167億元預售並待入賬，當中包括澳洲West Side Place等項目。儘管香港樓市競爭激烈，他說，集團亦繼續積極在港物色項目，當中近期購入的啟德住宅項目及屯門藍地的項目，預計發展總值分別約132億及30億元，他們會對獨資及合資參與，持開放態度。集團在落實出售57億元非核心項目後，將用於投資較高回報的項目，但是他們未有進一步出售非核心項目的時間表。
在酒店業務方面，邱達昌稱，在疫情期間酒店業務反彈，集團在港的10間酒店供隔離抗疫，但是他對於有報道指，有人炒賣隔離酒店房方面，強調集團不容許有關行為，並經調查後，未見有炒賣酒店房的情況。長遠而言，遠展的酒店業務有意在現有香港、星馬、英澳市場之外，進一步留意日本及法國酒店業務的發展機會，考慮發展的方式包括擁有及管理模式。
至於在澳洲賭業的發展，孔祥達指，集團有份投資的The Star Entertainment亦如皇冠娛樂場般，需要經歷當地監管機構審核，不過該公司已宣布更換行政總裁，股價反應正面。此外，遠展亦已加派末期息，並為紀念上市50周年，10送1紅股。
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