報道指，過去中國面臨經濟動蕩時，就會大興土木，惟現在中國正拓寬基礎設施的概念，不再局限建築建設，而是制訂了連接數據庫、協調交通流和居住空間的藍圖。報道又提到，對於中國目前收入而言，大量的基礎設施已經建成，原先那套大興土木的舊方法意義已不大。

中國國家主席習近平呼籲「全力以赴」加強基礎設施建設，並將重點放在可提高經濟增長質量的「科技」基礎設施建設上，例如推進城市群一體化，而不是上馬新項目，還包括一些為國家安全利益服務的項目，比如現在正在建造的一個新空間站，涉及的模塊可能會有軍事用途。專家指出，中國是在布局建設「新型基礎設施」。

報道指出，中國一個大數據項目在今年獲批，預計耗資數十億美元，性質類似於遠距離輸送自然資源的複雜管道建設，如將南方的河水輸送到乾旱的北方，或將天然氣從遙遠的西部輸送到沿海城市。支持者指出，政府建設的數據高速系統不僅將刺激對光纖技術、計算機服務器、軟體和工程師以及一些基礎建設的需求，還可壯大中國的數據處理器市場。報道引述北京軟體項目區塊鏈服務網絡的經營者何亦凡亦指，中國確實將數字經濟視為未來10年的主要驅動力。

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