moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

佳源國際：已獲法院頒布命令駁回清盤呈請

佳源國際（2768）公布，破產管理署已發出關於撤回早前清盤呈請的不反對意見，公司已獲高等法院頒佈命令駁回清盤呈請。

佳源國際上周表示，有關接獲兩份向高等法院原訟法庭就公司提出的清盤呈請，目前，公司已與各份清盤呈請的呈請人達成和解協議。雙方將以同意傳訊方式，向高院申請駁回各份清盤呈請。

該通告指，根據2021年9月13日的認購協議，呈請人梅建予認購由公司發行本金額為100萬美元的債券，到期日為2021年12月15日。公司已償還40萬美元。呈請人要求償還金額為60.2萬美元的本金額及應計利息，並於今年4月14日針對公司提出呈請。另一份日期為2021年9月10日的認購協議，呈請人鄭維康認購由公司發行本金額為1000萬港元的債券，到期日為今年3月10日。呈請人要求償還金額為1005萬港元的本金額及應計利息，並於今年5月16日針對公司提出呈請。

佳源國際今日收報0.425港元，升2.41%。

其他報道

富臨去年虧損收窄至4920萬元 核數師質疑其持續經營能力

天齊鋰業明起招股 擬集資近135億元

人行：加強穩健貨幣政策實施支持實體經濟

美FCC專員公開信件 要求蘋果及Google將TikTok下架

標普維持中國「A+」信貸評級 惟清零政策仍限制年內消費

WSJ：中國轉向發展新型基礎設施刺激經濟 不再局限大興土木

香港銀行學會公布《傑出「專業資歷」推廣銀行獎勵計劃》首輪認可名單

遠展：預售貨值167億待入賬

偉立控股明掛牌 暗盤暫升逾11% 每手帳面賺280元

友和擬夥醫思健康設醫美、保健網上服務專區

滔搏首季總銷售額按年跌最多30%

天潤雲明掛牌 暗盤暫跌逾14% 每手帳面蝕370元

維他奶內地下半年收入縮至15% 不派息助業務回復健康

習近平：中國人口基數大 搞集體免疫、躺平等防控政策後果不堪設想

動態清零直至勝利 中港股市跌幅擴大 恒指收市跌422點 吉利跌8.1%

習近平：科技自立自強是國家強盛之基 安全之要

惠譽維持香港銀行業前景「改善」評級

三星據報明天起量產3納米晶片

騰訊雲於日本推出虛擬互動空間方案 助企業舉行虛擬演唱會

財經花生｜Uber失物認領指數 婚戒、寶馬車匙 仲有牛油果

調查：中國企業為亞太地區中逾期付款天數最長

凱基亞洲：年內恒指或上衝至25,000點