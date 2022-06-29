佳源國際上周表示，有關接獲兩份向高等法院原訟法庭就公司提出的清盤呈請，目前，公司已與各份清盤呈請的呈請人達成和解協議。雙方將以同意傳訊方式，向高院申請駁回各份清盤呈請。

該通告指，根據2021年9月13日的認購協議，呈請人梅建予認購由公司發行本金額為100萬美元的債券，到期日為2021年12月15日。公司已償還40萬美元。呈請人要求償還金額為60.2萬美元的本金額及應計利息，並於今年4月14日針對公司提出呈請。另一份日期為2021年9月10日的認購協議，呈請人鄭維康認購由公司發行本金額為1000萬港元的債券，到期日為今年3月10日。呈請人要求償還金額為1005萬港元的本金額及應計利息，並於今年5月16日針對公司提出呈請。

佳源國際今日收報0.425港元，升2.41%。

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