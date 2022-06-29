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思捷料電商業務呈幾何級增長 8月羅素街開限定店

經營服裝品牌ESPRIT的思捷環球（0330）自去年重組管理層後，積極重新打造品牌定位，去年業績亦扭虧為盈。集團執行董事及行政總裁朴義源上場後首次見記者，透露，ESPRIT將重返銅鑼灣，料於8月初在羅素街開設為期三個月的限定店，用戶可在店內體驗及認識品牌，並有機會購物。長遠而言，ESPRIT希望把足跡推廣至世界各地，不排除開設實體店的可能性，再通過實體店刺激電商業務。

除了設於歐洲29個國家的網店，思捷去年底宣布重返亞洲市場後，今年上半年已在香港、台灣、菲律賓及韓國推出網店，預計下半年再拓展至新加坡、泰國及加拿大，網店數量將在今年底前增至37個地區或國家。

朴義源指出，各地的網購業務均使用同一套系統，可借助科技擴展至更多地區，將投放成本減至最低，再根據不同市場輕微調整。他預計，電商佔比將會不斷加大，並可呈現幾何級增長。例如香港於今年3月開設網店，銷售每周的銷售增長趨勢亦一直向好。

整體銷售方面，朴義源透露，今年上半年表現良好，有信心下半年的銷售增長將會加速。一般而言一個服裝系列由設計至生產需時6至9個月完成，去年團隊改組後，現時會加快步伐推出新系列。以往品牌每年設有12個服裝系列，即每月更新產品，不太符合可持續發展亦影響質量，未來會減至春夏秋冬4個主要服裝系列，再設三個品牌（label），包括「Black」、「White」及「Casual」，符合不同客戶需求。