期內，總收益按年減少3.07%至4.68億元，主要由於市場氣氛疲弱，新冠疫情第五波爆發後尤其明顯。分銷業務收益減少3.75%至約2.44億元，約佔總收益的52.1%；零售業務收益減少2.35%至2.24億元，佔總收益約47.9%。

全年毛利率按年增加5.4個百分點至約16.5%，增加主要由於上個年度接獲的口罩未能達到適宜銷售質量作一次性陳舊存貨撥備帶來的負面影響所致。

於截至3月底，「天仁茗茶」零售店數按年減少1間至55間。「天仁茗茶」平均同店銷售按年下跌4.2%至319萬元。每杯茶飲產品和每件包裝茶葉產品方面，平均售價為23.6元和105.3元，分別按年上升3.51%及10.38%；平均每日銷量為1.9萬杯和200件，分別按年下跌9.52%和28.57%。

公司年內政府提供的防疫補助及補貼約210萬元，較上一個年度補助的2440萬元減少91.39%。公司表示，深信其業務能在疫情緩和後恢復穩健的表現及盈利能力。