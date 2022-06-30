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【選股王】長飛光纖可於13元以下吸納 料上望14.3元

美股昨晚表現反覆回升，亞洲區內股市普遍受壓，惟內地股市向好，港股先跌後回升。恒指低開後跌84點回升，曾升逾百點，半日收報22002點，升5點。

個別科網股明顯受壓，商湯（0020）急挫逾四成，騰訊（0700）跌1.6%。金蝶（0268）、聯想（0992）跌約3%。航運股亦有沽壓。不過，汽車、體育用品、啤酒等消費股做好，吉利（0175）升4%，李寧（2331）升3%，華潤啤酒（0291）升3%。另旅遊概念、醫藥生科、教育股也有炒作。

內地5G基站建設第二季受疫情影響或有所放緩，下半年有望加快建設，有利通信設備需求，中興通訊（0763）保持近兩個半月緩升趨勢向上，惟進取可以留意波動性較大的長飛光纖（6869），該股整固後今早漲逾半成創接近半年高，正向今年高14.3元推進。短線可於13元以下吸納，低收12.5元止蝕。

 

劉思明

投資版副主編

 

 

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