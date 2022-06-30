moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

5月本港銀行存款總額按月跌0.7% 連跌4個月

金管局公布5月份貨幣統計數字，截至5月底，本港銀行存款總額按月下跌0.7%，連續第4個月錄得按月下跌。港元存款按月下跌0.7%，為第二個月下跌，外幣存款則跌0.9%。年初至今本港銀行的存款總額沒有明顯變動，港元存款則上升1%。

金管局表示，5月下跌是受企業資金進出影響，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素，例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。

截至5月底，香港人民幣存款總額按月上升1%，至8504億元人民幣。5月份跨境貿易結算的人民幣匯款總額，按月上升4.69%至於7,773億元人民幣。

貸款方面，今年5月貸款和墊款總額按月上升0.5%，年化增長率為5.5%，由年初截至5月底的年化增長率為2.4%。5月份在香港使用的貸款按月升0.6%，在香港境外使用的貸款則升0.1%。由於港元存款下跌而港元貸款上升，港元貸存比率由4月底的85.6%，上升至5月底的86.5%。

5月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌0.7%。與去年同期比較，港元貨幣供應量M2沒有明顯變動，港元貨幣供應量M3則微跌0.1%。5月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌2.5%，與去年同期比較下跌0.8%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於5月份同時下跌0.7%，與去年同期比較則同時上升1.9%。

其他報道

莎莎全年虧損收窄 蝕3.44億 不派息 年內港澳區店鋪減15間

恒指收市跌137點 全月升2% 連跌第4季按季跌137點 半年累跌1537點

5月本港新批按揭貸款按年升43.2%至546億元

安永倡港交所儘快改革GEM板 挽回新股市場

美制裁25個中國實體 中國商務部：典型經濟脅迫行為

滬深三大指數高收 創板指重上2800點關口 兩市成交破萬億人幣

商湯創辦人湯曉鷗跌出全球500大富豪榜

【有片：埋身擊】黃金走勢反覆向下 有機會進一步下試低位

【選股王】長飛光纖可於13元以下吸納 料上望14.3元

特斯拉據報開始查閱員工辦公室出勤記錄

惠理集團委黃慧敏任行政總裁 年薪317萬加公司純利最多23%

國泰：貨機已恢復全線運行

恒馳5據報7月6日起預售 售價料約20萬人幣