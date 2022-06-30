金管局表示，5月下跌是受企業資金進出影響，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素，例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。

截至5月底，香港人民幣存款總額按月上升1%，至8504億元人民幣。5月份跨境貿易結算的人民幣匯款總額，按月上升4.69%至於7,773億元人民幣。

貸款方面，今年5月貸款和墊款總額按月上升0.5%，年化增長率為5.5%，由年初截至5月底的年化增長率為2.4%。5月份在香港使用的貸款按月升0.6%，在香港境外使用的貸款則升0.1%。由於港元存款下跌而港元貸款上升，港元貸存比率由4月底的85.6%，上升至5月底的86.5%。

5月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌0.7%。與去年同期比較，港元貨幣供應量M2沒有明顯變動，港元貨幣供應量M3則微跌0.1%。5月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌2.5%，與去年同期比較下跌0.8%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於5月份同時下跌0.7%，與去年同期比較則同時上升1.9%。

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