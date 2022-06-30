中國商用車物流及供應鏈服務公司德銀天下（2418）今起招股，集團總收入約八成來自控股股東及關連人士，被問到會否牽涉重大關連交易風險，財務總監兼聯席公司秘書劉錄錄表示，集團與控股股東的業務關係由市場引導，無論在財務、業務及管理上彼此均保持獨立，未有受到直接參與或間接影響自身的商業決定。
他續指，未來將維持合作關係，認為符合股東利益，又指更換該長期合作夥伴的成本高。
德銀天下曾兩次向港交所（0388）遞表，問及目前市況波動會否低估集團估值，執行董事兼副總經理王文岐表示，集團擁有良好的營運模式及競爭力，赴港上市有利於市場知名度，走向國際資本市場。
他續指，目前市況較為波動，實屬正常的情況，長遠看好港股的市場發展，亦對其擁有的先進技術有信心，估值交由市場作出判斷。
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