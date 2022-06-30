moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

莎莎國際：冀疫情放緩下半年收支平衡 續關虧損店舖

莎莎國際（0178）主席及行政總裁郭少明於業績會上表示，目前本港零售市道平穩，在首期消費券帶動下，4月本港同店銷售按年升近45%，銷售額升29%。5月同店銷售亦有10%增長，但由於今年較去年同期少了10多間店舖，因此銷售額按年持平。問及今財年能否扭虧為盈，郭少明表示，以目前港澳疫情，公司預測傾向保守，希望疫情放緩後，下半年有機會收支平衡。

澳門方面，去年下半年已通關，有利營業額；但今年首季因疫情重臨影響生意，但預期今年澳門店鋪不會有太大的調動，按年持平。香港方面，預期今年將繼續關閉虧損、租金過高的店鋪，或將店舖遷移至人流更暢旺或租金較低的位置，以減低整體租金佔營業額的水平。

郭少明又表示，若疫情持續改善，甚至能夠與內地通關，集團將按需要以合理租金水平再開設新店，包括物色位於遊客區的位置。

問及何時恢復派息，郭少明稱，當再次賺錢時會考慮派息，但以目前市況和而言，公司傾向保守，專注保留資金營運和擴展業務。

莎莎國際今日亦公布，在公司服務20多年董事陸楷，將於8月25日所舉行的股東周年大會完結時，退任莎莎國際執行董事及首席財務總監；而何榮輝已於今年4月加入公司，擔任聯席首席財務總監，獲委任為公司執行董事，自今日(30日)起生效。