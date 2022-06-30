澳門方面，去年下半年已通關，有利營業額；但今年首季因疫情重臨影響生意，但預期今年澳門店鋪不會有太大的調動，按年持平。香港方面，預期今年將繼續關閉虧損、租金過高的店鋪，或將店舖遷移至人流更暢旺或租金較低的位置，以減低整體租金佔營業額的水平。

郭少明又表示，若疫情持續改善，甚至能夠與內地通關，集團將按需要以合理租金水平再開設新店，包括物色位於遊客區的位置。

問及何時恢復派息，郭少明稱，當再次賺錢時會考慮派息，但以目前市況和而言，公司傾向保守，專注保留資金營運和擴展業務。

莎莎國際今日亦公布，在公司服務20多年董事陸楷，將於8月25日所舉行的股東周年大會完結時，退任莎莎國際執行董事及首席財務總監；而何榮輝已於今年4月加入公司，擔任聯席首席財務總監，獲委任為公司執行董事，自今日(30日)起生效。