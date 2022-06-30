內地早前公布放寬旅客入境管制措施至「7+3」，謝邱安儀相信，即時的幫助不大，因過去來港消費的客人，例如內地南方的遊客大多是即日來回或停留短時間，「7+3」隔離對比來港時間亦不合比例，但強調此舉是一件好事，代表未來有望繼續放寬入境措施。

至於香港與內地能否在今年內通關，謝邱安儀坦言，要看新一屆政府如何與內地協調，需時再作觀察，現時很多事件仍未清晰，今年內通關的信心不大。她又指，現階段不希望胡亂猜測通關可帶來的增長，要視乎新一屆政府的實質策略才能預估表現，但相信政府將逐步通關，第一步將會是商務及探親類別，至於來港購物的旅客將不是首要類別，要順利開放及帶動銷售仍需一段時間。

香港將於8月派發新一輪消費券，謝邱安儀表示，由去年的經驗來看，發放首個月的表現最好，之後會逐步遞減，大部分零售商預計可帶動單位數字的升幅。同時，由於業主預計市道或有所好轉，近日已有零售商反映更多業主開始要求加租。

至於整體走勢，她預計全年表現與去年相若，8、10月消費券發放時表現會較佳，如沒有出現第六波疫情，香港亦未通關，最終全年表現將會持平。

其他報道

騰訊再斥3億元回購84萬股

百富環球料中期純利按年升最少30%

胡錫進：香港具獨特性 內地城市難取代 新加坡想取代港更是無稽之談

莎莎國際：冀疫情放緩下半年收支平衡 續關虧損店舖

完美醫療純利增加7.2% 末期息派7.1仙

港交所任命陳建和為集團庫務主管

融創被剔出國指 納入嗶哩嗶哩

蒙古能源：下周一起停牌 待獨立核數師完成重大審計事項

德銀天下8成收入來自關連交易 強調業務關係由市場引導

騰訊百度等數字藏品頭部平台 發起反對炒作、提高准入標準等自律倡議

大快活料今年港開6至8間店 加價幅度維持2%內

5月本港銀行存款總額按月跌0.7% 連跌4個月

莎莎全年虧損收窄 蝕3.44億 不派息 年內港澳區店鋪減15間

恒指收市跌137點 全月升2% 連跌第4季按季跌137點 半年累跌1537點

5月本港新批按揭貸款按年升43.2%至546億元

安永倡港交所儘快改革GEM板 挽回新股市場

美制裁25個中國實體 中國商務部：典型經濟脅迫行為

滬深三大指數高收 創板指重上2800點關口 兩市成交破萬億人幣

商湯創辦人湯曉鷗跌出全球500大富豪榜

【有片：埋身擊】黃金走勢反覆向下 有機會進一步下試低位

【選股王】長飛光纖可於13元以下吸納 料上望14.3元

特斯拉據報開始查閱員工辦公室出勤記錄