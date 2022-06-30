本港5月零售銷售按年跌1.7%遜市場預期，香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，主要由於本港去年4月經歷第四波疫情令基數較低，去年5月疫情緩和後基數回升，整體而言，今年5月大部分類別升跌均在單位數之內，實際的差異並不大。
內地早前公布放寬旅客入境管制措施至「7+3」，謝邱安儀相信，即時的幫助不大，因過去來港消費的客人，例如內地南方的遊客大多是即日來回或停留短時間，「7+3」隔離對比來港時間亦不合比例，但強調此舉是一件好事，代表未來有望繼續放寬入境措施。
至於香港與內地能否在今年內通關，謝邱安儀坦言，要看新一屆政府如何與內地協調，需時再作觀察，現時很多事件仍未清晰，今年內通關的信心不大。她又指，現階段不希望胡亂猜測通關可帶來的增長，要視乎新一屆政府的實質策略才能預估表現，但相信政府將逐步通關，第一步將會是商務及探親類別，至於來港購物的旅客將不是首要類別，要順利開放及帶動銷售仍需一段時間。
香港將於8月派發新一輪消費券，謝邱安儀表示，由去年的經驗來看，發放首個月的表現最好，之後會逐步遞減，大部分零售商預計可帶動單位數字的升幅。同時，由於業主預計市道或有所好轉，近日已有零售商反映更多業主開始要求加租。
至於整體走勢，她預計全年表現與去年相若，8、10月消費券發放時表現會較佳，如沒有出現第六波疫情，香港亦未通關，最終全年表現將會持平。
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