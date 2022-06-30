新加坡餐飲公司快餐帝國（1843）公布全年業績，年度純利為282.8萬新加坡元（下同），按年大增172.4%；收入為2405萬元，同比增加12.1%；每股盈利為0.4仙，不派末期息。
集團主營台式專賣店及堂食連鎖店，新加坡為最大單一市場，年度收入1247萬元，按年上升13.3%，佔全部收入的約51.9%；馬來西亞地區的收入為865萬元，佔全部收入的約36%；而印尼地區的收入為227萬元，佔全部收入的約9.4%。
集團表示，收入增加主要由於新加坡自營專賣店的銷量上升、獲得的版權費收入增加及向印尼和美國的特許經營商銷售的商品增多。
展望未來，管理層表示隨着全球經濟及邊境的重新開放，對下一年的業務持樂觀態度，但將繼續密切監察局勢，並採取措施管理高企的成本及保持其現金流動性。
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