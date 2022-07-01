報道指，以往科企的裁員重點主要是重組虧損業務和非核心部門，惟隨著疫情促使政府採取了嚴格的封控措施，一些公司開始將裁員擴大到核心業務。

報道引述了解騰訊裁員情況的員工透露，騰訊計劃今年年底前在不同的業務部門裁員，將波及一些核心業務，而且可能會影響到一些中高級管理人員。知情人士稱，微信(WeChat)運營團隊正在裁減數十名從事影片號(Channels)短影片服務的員工。

知情人士指，騰訊的遊戲部門已經開始對一個運營遊戲玩家社區的團隊裁員數十人。未來幾個月，多個內部遊戲開發工作室可能也會裁員，因騰訊預計中國政府批準的遊戲項目會減少，因此精簡對需要巨額預算的遊戲的關注。據報，騰訊尚未確定最終的裁員人數，但可能至少涉及數以百計的員工。騰訊沒有回覆置評。

至於字節跳動，報道引述現任員工稱，自5月以來，公司已解僱在上海的一家視頻遊戲開發工作室工作的大約300名員工中的一半以上，該工作室已於6月初解散，該公司亦從一個遊戲發行部門裁員數十人。有現任和前任員工指，由於教育領域的需求不旺，字節跳動正在從其教育部門削減約3000人。

另外，據現員工和前員工稱，中國影片流媒體平台嗶哩嗶哩（9626）（又稱B站）自5月以來一直在裁減遊戲、直播等一些核心業務部門的人員。

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