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陳茂波︰中央明確「一國兩制」為工商專業界別打下強心針

財政司長陳茂波於網誌表示，「一國兩制」賦予香港獨特的競爭優勢和優越的營商環境，國家主席習近平講話明確、清晰而堅定的表述及肯定了「一國兩制」的制度優勢和必須堅持其長期實踐，毋須改變。不少工商界和專業人士都認為，這為他們對香港未來發展以至加大投資，打下了強心針，並提供了最佳保證。

陳茂波指出，習主席指出，中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融中心、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。

他指，香港要積極做出回應，策略上要積極融入國家發展大局、對接國家發展策略，同時保持暢通的國際聯繫，繼續發揮好獨特的門戶和橋樑角色；運作上繼續保持高度自由開放、銜接國際規則的優勢，功能上以自身優勢與所長，在國家建構更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放的新格局中，繼續發揮不可替代的重要功能。這便是香港未來成功的獨特方程式。

他又以國際金融中心為例，它是投資者、企業、資金和人才的匯聚點。支撐金融中心發展的是信心、市場和國際規則銜接的運作。中央鞏固了各界對香港的信心，國家有龐大的市場和持續穩定的增長、「兩制」安排確保了香港連通國際的優勢。他指，可以肯定香港作為國際金融中心，以至國家的國際金融中心的角色只會愈來愈重要。國際一流的籌融資平台、互聯互通的制度特色、防火牆、試驗田等獨特功能，讓香港不同的金融環節的未來發展更豐富、更深化。不管是人民幣國際化、中概股回流、綠色可持續金融、債券市場以至資產管理業，都會因而受惠。

他指香港也必須有底線思維，繼續築固金融安全，唯有同時妥善兼顧發展和安全，才能穩步向前的發展。