集團指，倘無法就有關債務達成一致的解決方案，相關債權人可能有權根據相關債務條款要求加速有關債務的還款，或對集團採取執行措施。

截至今日，集團沒有收到債權人任何加速還款通知，且收到以下銀團大

多數貸款行出具的書面支持函，包括兩筆均由滙豐銀行作為融資代理人的2018年銀團貸款及2019年銀團貸款。上述兩筆銀團貸款屬集團境外債務的重要部分。該等銀團貸款人表示，原則上支持公司繼續與其利益相關方尋求達成協議及進行潛在重組的可能性，並願意與公司合作，以支持公司在盡可能不受干擾的情況下繼續經營其業務。

該等貸款人亦表示目前無意採取任何執行或其他措施，以收回或要求支付兩筆銀團貸款項下的未償還金額。

世茂已聘請鐘港資本作為財務顧問及盛德律師事務所作為法律顧問評估集團資本結構及流動性狀況以探討可行的解決方案，從而緩解目前的流動性問題，並在可行情況下儘快達成有利所有利益相關方的最佳方案。

據公告，世茂首五個月的合約銷售額約為人民幣342.6億元，按年跌72%。集團指，已採取多項措施以減輕不利市況的影響並提升流動性，其中包括就現有融資商討展期及豁免、盡量減少對項目施工及營運的干擾、加快銷售及回款，以及出售若干資產。惟受限於債務再融資市場的不確定性

以及整體具挑戰性的經營及資金狀況，集團的信貸評級出現負面變化，及出現境外債務本金未付情況。