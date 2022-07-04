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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌4日

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌2.26點子至0.84839%，是6月23日後最低，當日報0.82399%。對上一次連跌4日是5月4日，當日拆息報0.19018%。

港元現報7.8467元升值1點子，曾貶值最多10點子，報7.8478元，亦曾升值最多4點子，報7.8464元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌58.66點子至0.84821%；1星期HIBOR跌44.06點子至0.54393%；2星期HIBOR跌12.83點子至0.67024%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.2點子至1.75423%；6個月期HIBOR升0.12點子至2.39786%；12個月期HIBOR升1.26點子至3.33054%。

美元指數現報105.07貶值0.068點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報1.79757%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9492%，連續5日擴闊，利差是2022年6月21日後最低，當日差距為-0.9934%。

對上一次連續5日擴闊，是2022年5月24日，當日利差報-0.8335%。

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