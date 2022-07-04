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東莞再放寬限購區域 山東東營補貼買樓

踏入下半年，內地繼續放寬樓市調控救市，東莞市住房和城鄉建設局等四部門凌晨聯合發出《關於加強分類指導優化住房限購政策的通知》，將東莞市住房限購區域調整為莞城街道、東城街道、南城街道、萬江街道、松山湖高新技術產業開發區，除上述限購區域外，東莞市其他區域暫停實行住房限購政策，居民家庭在非限購區域購買商品住房，無需進行購房資格核驗。

值得留意的是，東莞此前已兩度為樓市鬆綁，包括在5月1日起恢復個稅購房政策、將新落戶「雙半年」限制取消、優化人才購房政策，以支持合理購房需求釋放，對市場起到實質性促進作用。其後5月14日東莞又進一步出台「莞七條」，其中包括進一步放松限購政策，多孩家庭可新購一套房；放鬆限售政策，商品房取得不動產權證2年即可上市交易；將個人住房轉讓增值稅征免年限由5年調整為2年。

此外，山東東營則發布購房補貼新政，自2022年7月1日起至2022年9月30日止，對個人（家庭）於規定時限內在中心城區（東營區、東營經濟技術開發區）內購買開發企業開發的新建普通商品住房並已繳清契稅的（含預售和現售），給予房屋成交價1%的補貼。

 

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