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傳港交所研分類設上市要求 引未盈利科企來港掛牌

據《信報》今日引述消息報道，港交所（0388）對未有盈利或業績科技企業專門設定上市要求已有初步方案，並計劃把該類科企劃分成已商業化和尚未商業化兩大類型，各設有不同的上市要求。不過，由於有意見認為建議要求「過辣」，料最終出爐方案或待修訂。

報道指出，港交所將不會特別設立「科技板」來讓未有盈利和業績的科企上市，而是參考無收益生物科技企業（B股）做法，在現有主板上市規則內加入新條文；港交所亦已有初步諮詢方案，並曾與上市委員會成員討論，但有意見認為建議要求「過辣」，料最終出爐的具體內容有機會被修訂。

報道又指，對於已商業化的科企上市，收入、市值和研發支出佔營運開支比例均有一定要求。未商業化的科企雖然沒有收入要求，惟市值門檻更高，並需要披露業務商業化時間表，以及限制集資所得，須主要用於研發以助業務商業化，以及要與客戶簽訂具約束力的合同。

此外，無論是已商業化或尚未商業化的未有盈利和業績的科企，港交所均建議在上市前須已對主要產品進行一定時間研發，並於掛牌前一段較長時間已引入一定數量的獨立第三方投資者，同時亦有意為該類企業設立更長的上市後禁售期，時間介乎12至24個月，甚至有機會要求收入達相當水平才能解除禁售。