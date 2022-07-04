隨着外地陸續向旅客開放，本港入境隔離、航班熔斷規定放鬆，近月港人外遊回溫，有保險公司亦推出保障新冠肺炎和隔離措施相關的旅遊保險產品。蘇黎世公布，推出首隻涵蓋回港檢疫期的旅遊保險，若客戶因回港檢疫期間確診而導致檢疫期延長，客戶將獲賠最多1500元現金津貼，而因旅途受阻影響回港檢疫酒店安排，保險將為不能退回或重新預訂檢疫酒店的費用提供最多7000元保障。
若因新冠病毒導致延遲回港或檢疫期延長，客戶可獲得最多5000元額外保障，保障範圍包括因家居財物因盜竊或火災而造成損失，家中長者、小孩及寵物需要額外住宿，長者或小孩需要聘請個人護理員，未使用及無法追討但已支付的缺席活動費用，如度假套票及演唱會門票等。
對於出發前保障，客戶若因本人或同遊旅伴確診、受保人因居住的樓宇被圍封進行強制檢測，或成為緊密接觸者而需接受「法定檢疫隔離」，而導致旅程取消，可得到最多1.5萬元賠償。
在旅途中，保險最多提供150萬元醫療保障，並設最多7000元的海外住院現金保障及最多5000元的強制隔離現金津貼。如旅途中因客戶本人或旅伴感染新冠病毒而不能繼續已安排好的行程，可得到最多1.5萬元賠償。如需要接受突發的外地強制隔離，將可免費延長保障期15日、海外隔離酒店費用最多7000元保障。
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