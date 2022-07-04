泰加表示，尚未到期的保單將繼續生效，直至保單按相關條款終止或到期，該行會繼續處理所有有效保單的索賠，保單持有人可通過現有渠道向泰加提交索賠申請。

泰加今年初宣布退保8000張的士保單，引發業界混亂，今年1月7日被保監局委任經理，全面接管泰加的所有事務及資產。泰加早前已經宣布，未能為於2022年2月至8月到期的的士保單安排續保。

泰加表示，將會在這些保單到期前預留足夠時間向保險代理及保單持有人發出書面通知，以便受影響的保單持有人將保險轉移至其他保險公司承保。尚未到期的保單將繼續生效，直至保單按相關條款終止或到期。

至於2022年7月到期的保單，泰加表示，如保單持有人或保險代理已收到泰加發出續保邀請並有意接納,可在原有保單到期日或之前，將已填妥的續保通知書、連同其他所需文件及足夠保費交予泰加處理，泰加會繼續為其安排續保。

此外，考慮到維持的士和公共小巴服務的重要性,保監局將協助受影響的的士和公共小巴保險保單持有人將保險轉移至其他保險公司承保。

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