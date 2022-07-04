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TVB股東架構重組 騰訊阿里退股 或涉避內地監管

【明報專訊】有「中國梅鐸」之稱的內地商人黎瑞剛旗下華人文化集團在2015年入主電視廣播（TVB）（0511），至2017年因為證監會介入調查TVB回購事件，令兩大內地科網巨頭騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）在華人文化持股曝光，兩者間接持有TVB股權。不過，華人文化上周宣告重組，黎瑞剛申報持股由八成增至全資持有，意味騰訊及阿里或已退出投資包括TVB在內的多個項目。

明報記者 陳偉燊

本報上周就騰訊及阿里巴巴撤出投資一事，透過電郵向華人文化的公關代表作進一步查詢，但是在截稿前暫未獲回覆。

華人文化截稿前未回覆

翻查資料，黎瑞剛原來持有舊有的華人文化集團（CMC Inc.）約82.2%股權，並且透過CMC Inc.持有TVB控股公司Young Lion約36.16%投票權，至2017年TVB計劃回購股份，遭證監會以Young Lion的同股不同權結構複雜為由，要求交出更詳細的股東協議並作更詳細披露，最終令外界得知，持有CMC Inc.其餘股權的股東，尚包括騰訊、阿里等，黎瑞剛本人亦曾在此事上表明，包括騰訊、阿里巴巴及其他財務投資者，在CMC Inc. 持有不足兩成的投票權。

不過，根據聯交所資料顯示，華人文化申報於上周二（6月28日）進行重組，在完成重組後，黎瑞剛改為經全資持有的另一家公司CMC Group持有Young Lion及TVB股權，意味騰訊、阿里等其他股東，已全部撤退投資TVB（見圖）。

翻查資料，黎瑞剛在2015年1月透過入主Young Lion取得TVB控制權，未有對外披露入股作價，惟多年來股價一直向下，由2015年4月高位53.5元計，至今已累瀉九成。以Young Lion持有TVB約22.1%股權計，市值則急瀉至上一個交易日收市約4.2億元，蒸發近48億元市值。

或延續科企退出非核心投資做法

雖然外界難以得知華人文化今次重組的動機及具體操作，惟黎瑞剛透過華人文化及CMC資本參與大量娛樂、媒體、科技等不同項目投資，當中TVB只佔一小部分（見表），因此一般估計，騰訊及阿里今次撤資，或並非單純退出投資TVB，而是延續科企巨擘退出非核心投資做法，改變合作模式。