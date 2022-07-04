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瑞銀：調查顯示預計明年結束加息 並看好人民幣

瑞銀資產管理發布今年「儲備管理研討會調查」結果，研究對全球超過30個央行儲備經理進行，超過八成受訪者認為聯儲局將在2023年結束加息週期，而對於通脹率會否持續上升，受訪者意見就意見不一。因有通脹及加息憂慮，受訪者認為要將資產多元，從而減少系統性風險。有超過一半受訪者認為被動型股票是可投資的資產，而有24%受訪者考慮投資房地產等低流動性資產。

各央行經理認為人民幣會持續強勁。因為對俄羅斯央行的制裁至少會對儲備管理方式產生一定影響，預計亦不會向其他大型央行實施類似制裁。在向更多極世界的轉變中，人民幣或成為最大贏家，央行數字貨幣（CBDC）也有望受益。加上央行對美元和人民幣需求強勁，人民幣近年穩步獲得儲備貨幣地位，從2021/22年及預期的凈配置變化來看，人民幣幾乎達到美元的強勢水準。

國際貨幣基金組織 (IMF) 數據顯示，人民幣的平均長期目標配置份額為5.8%，高於目前的儲備份額，有85%受訪者考慮或已投資人民幣。

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