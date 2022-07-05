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港股ADR升89點 夜期高水113點 美期升亞股個別發展 塗鴉智能上市

美股休市，港股ADR升89點或0.41%，報21919點，即月恒指夜期升128點，報21943點，夜期高水113點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.39%，折合報355.28元；阿里巴巴（9988）升0.51%，折合報113.77元；美團（3690）跌2.47%，折合報196.24元；匯控（0005）升0.07%，折合報51.28元；建行（0939）升0.33%，折合報5.26元。

道期現升0.408%；標期現升0.58%；納期現升0.85%。日股現升0.92%，韓股休市，澳股現跌0.12%。

VIX指數隔晚升3.1%或0.83點，報27.53點。

紐油現升1.82%或1.97美元，報110.41美元；布油現升0.06%或0.06美元，報113.57美元；金價現跌0.48%或8.77美元，報1807.77美元；美國10年期債息現升2.1%或0.0606厘，報2.9409厘。

今日焦點股份可留意：

塗鴉智能（2391）上市，定價19.3元。

美團（3690）創辦人之一穆榮均首沽16.7萬股B類股，套現逾3267萬。

合景泰富（1813）上月賣樓收入跌55%。

梁志天設計集團（2262）發盈警，料半年蝕最多約3800萬元。

TVB（0511）財務總裁及秘書辭任，上任不足7個月。

花旗：削今年至後年賭收預測，料金沙（1928）、澳博（0880）及永利澳門（1128）等需集資。

 

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