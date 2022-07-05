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恒指今早高開222點 科指升1.54% 塗鴉智能上市升1.35%

恒指今早高開222點或1.03%，報22053點，成交金額30億元；國指今早高開94點或1.24%，報7742點。恒生科技指數開市報4959點，升1.54%。

中石化（0386）、煤氣（0003）、新世界發展（0017）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌57隻升，5隻下跌，7隻無升跌。新奧（2688）升3.16%，報133.7元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌0.72%，報27.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，3隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）開市報66元，升3.04%；跌幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見2.4元，開市報2.4元，跌5.51%。

恒指續高於10天線(21794.95點)。科指續高於10天線(4864.07點)。

塗鴉智能（2391）上市，定價19.3元。開市報19.56元，升1.35%。

美團（3690）創辦人之一穆榮均首沽16.7萬股B類股，套現逾3267萬。開市報205元，升1.89%。

合景泰富（1813）上月賣樓收入跌55%。開市報2.41元，升2.12%。

梁志天設計集團（2262）發盈警，料半年蝕最多約3800萬元。無成交，報0.56元。

TVB（0511）財務總裁及秘書辭任，上任不足7個月。無成交，報4.35元。

花旗：削今年至後年賭收預測，料金沙（1928）、澳博（0880）及永利澳門（1128）等需集資。金沙開市報18.5元，升1.98%。澳博（0880）無成交，報3.39元。永利澳門（1128）無成交，報5.17元。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括中駿集團（1966）低見0.97元，開市報0.97元，跌4.9%；商湯（0020）低見2.4元，開市報2.4元，跌5.51%；祖龍娛樂（9990）低見5.21元，開市報5.21元，跌2.07%。

異動股

上升異動股，包括，佳源國際（2768）開市報0.475元，升14.46%；復宏漢霖（2696）開市報19.04元，升8.06%；安能物流（9956）開市報4.27元，升6.48%；金力永磁（6680）開市報30.3元，升5.76%；雲遊控股（0484）開市報1.04元，升4%；洛陽玻璃（1108）開市報14.46元，升3.88%；遠東酒店（0037）開市報0.86元，升3.61%；新奧能源（2688）開市報133.7元，升3.16%；醫渡（2158）開市報9.62元，升3.11%。

下跌異動股，包括，兗煤（1171）開市報21.75元，跌8.03%；海通證券（6837）開市報5.31元，跌6.02%；招商證券（6099）開市報7.88元，跌5.52%；商湯（0020）創上市新低，見2.4元，開市報2.4元，跌5.51%；中駿集團（1966）創上市新低，見0.97元，開市報0.97元，跌4.9%；東方證券（3958）開市報4.11元，跌4.2%；交銀國際（3329）平上市低位0.8元，開市報0.8元，跌3.61%；偉立（2372）開市報0.63元，跌3.08%；華興資本（1911）開市報10.22元，跌2.67%；基石藥業（2616）開市報5.29元，跌2.58%。

 

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