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恒指半日升125點 科指升0.23% 均曾下試10天線

美國擬放鬆對中國進口商品的部分關稅，不過無論國內還是兩國高層會談都仍有阻力，市場反應正面但未算熱烈，美期升0.25%至0.44%，亞股上升，A股向下，恒指表現反覆，今早高開222點，曾升最多368點，其後曾倒跌最多22點，半日高低波幅391點。

恒指半日升125點或0.57%，報21955點，成交金額733億元；國指升26點或0.35%，報7674點。恒生科技指數收報4895點，升0.23%。

美團（3690）、小米（1810）、港交所（0388）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。

藍籌47隻升，21隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升7.99%，收報83.75元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌3.51%，收報115.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見2.38元，收報2.74元，升7.87%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報115.3元，跌3.51%。

恒指曾下試10天線(21785.21點)。科指亦曾下試10天線(4857.7點)。

北水南下合計淨流出4.63億元，終止連續17日流入。南水北上合計淨流出9.2億元人民幣，終止連續1日流入。

小米（1810）據報開始在越南生產手機，進一步開拓東南亞市場。收報13.42元，跌3.03%。

藥明生物（2269）據報爭取從美國「未經核實名單」中除名。收報83.75元，升7.99%。

塗鴉智能（2391）上市，定價19.3元。收報19.32元，升0.1%。

美團（3690）創辦人之一穆榮均首沽16.7萬股B類股，套現逾3267萬。收報198.2元，跌1.49%。

合景泰富（1813）上月賣樓收入跌55%。收報2.35元，跌0.42%。

梁志天設計集團（2262）發盈警，料半年蝕最多約3800萬元。見52周低0.495元，收報0.495元，跌11.61%。

TVB（0511）財務總裁及秘書辭任，上任不足7個月。收報4.34元，跌0.23%。

花旗：削今年至後年賭收預測，料金沙（1928）、澳博（0880）及永利澳門（1128）等需集資。金沙收報18.24元，升0.55%。澳博（0880）收報3.39元，無升跌。永利澳門（1128）收報5.11元，跌1.16%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見1.83元，收報1.81元，升17.53%；雲康集團（2325）創上市新高，見18.56元，收報18.54元，升3%；壹賬通金融科技（6638）創上市新高，見5.73元，收報5.73元，升6.11%；國泰（0293）創52周高，見8.79元，收報8.53元，跌0.58%；長實集團（1113）創52周高，見56.8元，收報56.05元，跌0.09%；保利協鑫（3800）創52周高，見3.99元，收報3.9元，升0.26%；新特能源（1799）創52周高，見27.7元，收報27.4元，升6.82%；莊士機構（0367）創52周高，見1.04元，收報1.04元，無升跌。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，富力（2777）低見1.89元，收報1.9元，跌0.52%；中駿集團（1966）低見0.9元，收報0.93元，跌8.82%；融信中國（3301）低見1.59元，收報1.67元，升2.45%；中梁（2772）低見1.18元，收報1.19元，跌5.56%；企展控股（1808）低見0.46元，收報0.46元，跌4.17%；商湯（0020）低見2.38元，收報2.74元，升7.87%；喆麗控股（2209）低見0.93元，收報0.93元，跌7%；交銀國際（3329）低見0.78元，收報0.78元，跌6.02%；祖龍娛樂（9990）低見5.11元，收報5.21元，跌2.07%；友和（2347）低見1.43元，收報1.44元，跌4%。

3隻股份創52周低，包括卡賓（2030）低見1.68元，收報1.68元，跌5.62%；載通（0062）低見11.74元，收報11.74元，無升跌；梁志天設計集團（2262）低見0.495元，收報0.495元，跌11.61%。

異動股

上升異動股，包括，旭通（1826）收報0.128元，升29.29%；利寶閣（1869）收報0.22元，升25.71%；飛思達科技（1782）創上市新高，見1.83元，收報1.81元，升17.53%；醫渡（2158）收報10.5元，升12.54%；加達控股（1620）收報0.153元，升12.5%；佳源國際（2768）收報0.465元，升12.05%；科濟藥業（2171）收報17.38元，升11.55%；上海電氣（2727）收報2.13元，升9.79%；大新金融（0440）收報24.45元，升8.91%；佳源服務（1153）收報0.67元，升8.06%；藥明生物（2269）收報83.75元，升7.99%。

下跌異動股，包括，移卡（9923）收報18.92元，跌15.54%；聖諾醫藥（2257）收報73.75元，跌12.57%；梁志天設計集團（2262）見52周低0.495元，收報0.495元，跌11.61%；愛高集團（0328）收報0.081元，跌10.99%；康特隆（1912）收報0.136元，跌10.53%；現代傳播（0072）收報0.305元，跌10.29%；強泰環保（1395）收報0.17元，跌10.05%；中駿集團（1966）創上市新低，見0.9元，收報0.93元，跌8.82%；快餐帝國（1843）收報0.285元，跌8.06%；皓天財經（1260）收報0.21元，跌7.89%；華興資本（1911）收報9.68元，跌7.81%。

 

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