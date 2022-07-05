美國擬放鬆對中國進口商品的部分關稅，不過無論國內還是兩國高層會談都仍有阻力，市場反應正面但未算熱烈，美期升0.25%至0.44%，亞股上升，A股向下，恒指表現反覆，今早高開222點，曾升最多368點，其後曾倒跌最多22點，半日高低波幅391點。