據報道，今次預售的是首款量產車型「恒馳5」純電豪華SUV，首一萬輛將會「特大讓利」，且「可交車時付車款、提車後15天內可退車並退款」，所有購車款項支付及退回均在公證處專戶。

目前，在恒馳的官方微信號亦顯示明天晚上八時會直播「恒馳5」的預售發布會。此前曾傳出「恒馳5」的售價約為20萬元人民幣。

中國恒大（3333）主席許家印去年10月宣布，未來10年恒大將會全面轉型至新能源汽車產業，被視為恒大的最後一博。許家印更在3月召開的「恒馳5」量產動員大會上，表明要大幹3個月，讓「恒馳5」6月22日一定要實現量產。

惟其後恒大公布，將「恒馳5」量產日期延至9月，令「恒馳5」能否量產再遭質疑，未知今次提出多項交付條款優惠是否與之相關。

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