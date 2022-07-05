此外，天譽置業（0059）公布，正探索若干選項於百慕達進行公司債務重組，並已在百慕達法院申請委任「低度干預」臨時清盤人及提出清盤呈請。公司獲百慕達法律顧問告知，一旦百慕達法院批准上述申請後，低度干預臨時清盤人將被委任並被賦予命令中概述的權力。

天譽指，已決定在低度干預臨時清盤人和百慕達法院的指導和監督下去有序推動債務重組計劃，在委任低度干預臨時清盤人後，公司董事仍可繼續管理公司日常事務，公司業務仍可以正常運作，此外，任命低度干預臨時清盤人的申請，旨在保護公司免受某些債權人發起的激進法律訴訟，以便董事可以專注於債務重組工作，同時考慮公司所有債權人的整體利益。

集團指，對於無法如期履行境外債務義務向債權人致以誠摯的歉意，真誠的希望債權人給予公司一定的緩衝時間去解決目前問題。公司將與債權人保持

積極溝通，有序的推動本集團債務重組工作，並盡最大努力保障所有債權人的公平合理利益。

此前，集團披露在6月24日寬限期之後最終沒能批准3.4億港元有抵押借款的展期，公司未未能償還該筆借款的全部未償還本金連同應計及未付利息，已構成「未償還事件」，及觸發集團所有境外債務交叉違約。若集團其他境外融資安排的相關債權人選擇根據該等融資安排的條款要求加速清償，則該等融資安排可能立即到期及應付。

其他報道

恒馳5明起預售 首1萬輛貨到付款 15天內可退車退款

刺激基建 中國擬設5000億基建基金 地方債額度料升穿1.46萬億

為應對中國防疫措施 亞投行據報將開設首個海外辦事處 或選址阿布扎比

恒指半日升125點 科指升0.23% 均曾下試10天線

華夏幸福已簽約重組債務1186億元 萬達老臣曾茂軍辭任

滬深三大指數半日向下 滬指跌穿3400點關口

小米據報開始在越南生產手機 進一步開拓東南亞市場

比爾蓋茨公開昔日履歷表 48年前薪金曝光

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日 見近兩周低

耶倫向劉鶴提出俄烏戰爭、中國非市場經濟行為 等問題

中山要求發展商賣樓 每次減幅不可逾5%

財新中國6月服務業PMI結束3個月收縮 升至54.5 好過預期

藥明生物據報爭取從美國「未經核實名單」中除名

劉鶴與耶倫通話 表達了取消對華關稅、制裁等關切

恒指今早高開222點 科指升1.54% 塗鴉智能上市升1.35%

滬深三大指數高開 人行淨回籠1070億人民幣

港股ADR升89點 夜期高水113點 美期升亞股個別發展 塗鴉智能上市

智雲健康IPO 超購6.89倍 一手中籤率50% 30.5元定價