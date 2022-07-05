信佳執行董事及首席技術總監吳民卓在傳媒電話會議上表示，雖然船運費用仍未下降至疫情前水平，但已比高峰回落不少。即使運費通常由客戶而非集團支付，但運費高低都會影響客戶對集團產品的需求，因此展望運費回落將有利集團業務表現。

電子產品業務是信佳國際的主要收入來源，佔集團收入76.1%，但去年收入跌16.7%。吳民卓指，集團早前曾因晶片短缺令一些訂單無法如期付運，但預期下半年會有改善。他亦表示其他電子產品如供聽障人士使用的電話、NFC產品等等的需求正逐漸回升，可見集團發展多元、獨特產品的發展方向有效。

會上集團亦表示將會繼續拓展去年錄得增長的寵物業務，除了推出新品牌，也將會推出寵物保健品、凍乾小食等產品。

信佳國際今早收報1.36元，升1.493%。

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